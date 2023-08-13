Производство битума снизилось в Актау

- В силу сезонности спроса на продукт в осенне-зимне-весенние периоды необходимо продвигать направление фасованного битума в «биг-бэги», который удобен для транспортировки и хранения. Продукт сохраняет высокое качество, поскольку исключает необходимость в постоянном нагреве. Положительный опыт у предприятия уже имеется. С учетом мощностей производства фасованного битума (36 тысяч тонн в месяц), технических ограничений не имеет. В данном случае необходимы лишь ресурсы по обеспечению заявок и поставке «биг-бэгов», - отметил Магзум Мирзагалиев.

Председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов и председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев в ходе рабочей поездки в наш регион посетили завод ТОО СП «Caspi Bitum».В 2023 году, как заявил первый заместитель генерального директора ТОО СП «Caspi Bitum» Талгат Муканов, завод планирует производство 393 тысяч тонн битума. Вместе с тем он отметил, что из-за нерегулярности заказов со стороны дорожно-строительных компаний за семь месяцев этого года завод произвел на 50 тысяч тонн меньше продукции, чем за аналогичный период прошлого года.В свою очередь, Магзум Мирзагалиев также обратил внимание на то, что производственный потенциал битумного завода не используется в полной мере. Одной из главных причин тому является отсутствие круглогодичного финансирования (авансирования) дорожно-строительных работ, из-за чего дорожные компании активно не подают заявки на битум не только в зимний, но и весенний период.Вместе с тем, потребность в дорожном битуме в Казахстане увеличивается ежегодно. Для покрытия растущего спроса внутреннего рынка запланировано расширение перерабатывающей мощности завода до 1,5 миллиона тонн нефти в год. Это позволит увеличить производство дорожного битума на предприятии до 750 тысяч тонн в год.На текущий момент совместно с китайскими партнерами - Нанкинским проектным нефтехимическим институтом (NJPEC) проведено предварительное технико-экономическое обследование. В рамках заключенного договора с NJPEC начато проведение «Технического аудита с выдачей технико-экономических расчетов по увеличению мощности по переработке нефти до 1,5 миллиона тонн в год путем поэтапной модернизации действующего производства». Начало пусконаладочных работ запланировано на август 2024 года.