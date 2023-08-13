Производство битума снизилось в Актау

Фото предоставила пресс-служба АО НК «КазМунайГаз»
Председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов и председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев в ходе рабочей поездки в наш регион посетили завод ТОО СП «Caspi Bitum».
В 2023 году, как заявил первый заместитель генерального директора ТОО СП «Caspi Bitum» Талгат Муканов, завод планирует производство 393 тысяч тонн битума. Вместе с тем он отметил, что из-за нерегулярности заказов со стороны дорожно-строительных компаний за семь месяцев этого года завод произвел на 50 тысяч тонн меньше продукции, чем за аналогичный период прошлого года.
В свою очередь, Магзум Мирзагалиев также обратил внимание на то, что производственный потенциал битумного завода не используется в полной мере. Одной из главных причин тому является отсутствие круглогодичного финансирования (авансирования) дорожно-строительных работ, из-за чего дорожные компании активно не подают заявки на битум не только в зимний, но и весенний период.
Вместе с тем, потребность в дорожном битуме в Казахстане увеличивается ежегодно. Для покрытия растущего спроса внутреннего рынка запланировано расширение перерабатывающей мощности завода до 1,5 миллиона тонн нефти в год. Это позволит увеличить производство дорожного битума на предприятии до 750 тысяч тонн в год.
На текущий момент совместно с китайскими партнерами - Нанкинским проектным нефтехимическим институтом (NJPEC) проведено предварительное технико-экономическое обследование. В рамках заключенного договора с NJPEC начато проведение «Технического аудита с выдачей технико-экономических расчетов по увеличению мощности по переработке нефти до 1,5 миллиона тонн в год путем поэтапной модернизации действующего производства». Начало пусконаладочных работ запланировано на август 2024 года.
В 2023 году, как заявил первый заместитель генерального директора ТОО СП «Caspi Bitum» Талгат Муканов, завод планирует производство 393 тысяч тонн битума. Вместе с тем он отметил, что из-за нерегулярности заказов со стороны дорожно-строительных компаний за семь месяцев этого года завод произвел на 50 тысяч тонн меньше продукции, чем за аналогичный период прошлого года.
В свою очередь, Магзум Мирзагалиев также обратил внимание на то, что производственный потенциал битумного завода не используется в полной мере. Одной из главных причин тому является отсутствие круглогодичного финансирования (авансирования) дорожно-строительных работ, из-за чего дорожные компании активно не подают заявки на битум не только в зимний, но и весенний период.
- В силу сезонности спроса на продукт в осенне-зимне-весенние периоды необходимо продвигать направление фасованного битума в «биг-бэги», который удобен для транспортировки и хранения. Продукт сохраняет высокое качество, поскольку исключает необходимость в постоянном нагреве. Положительный опыт у предприятия уже имеется. С учетом мощностей производства фасованного битума (36 тысяч тонн в месяц), технических ограничений не имеет. В данном случае необходимы лишь ресурсы по обеспечению заявок и поставке «биг-бэгов», - отметил Магзум Мирзагалиев.
Вместе с тем, потребность в дорожном битуме в Казахстане увеличивается ежегодно. Для покрытия растущего спроса внутреннего рынка запланировано расширение перерабатывающей мощности завода до 1,5 миллиона тонн нефти в год. Это позволит увеличить производство дорожного битума на предприятии до 750 тысяч тонн в год.
На текущий момент совместно с китайскими партнерами - Нанкинским проектным нефтехимическим институтом (NJPEC) проведено предварительное технико-экономическое обследование. В рамках заключенного договора с NJPEC начато проведение «Технического аудита с выдачей технико-экономических расчетов по увеличению мощности по переработке нефти до 1,5 миллиона тонн в год путем поэтапной модернизации действующего производства». Начало пусконаладочных работ запланировано на август 2024 года.
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