Усилить коммуникации с трудовыми коллективами в Жанаозене призвал глава «КазМунайГаз»

- Модернизация увеличит производительность линии диагностики и ремонта, - отметил генеральный директор АО «Озенмунайгаз» Нурдаулет Килыбай.



- Призываю усилить коммуникации с трудовыми коллективами. Важно, чтобы вы встречались со своими рабочими почаще. Нашей общей целью является обеспечение финансовой устойчивости и социальной стабильности в наших компаниях, - подчеркнул Магзум Мирзагалиев.

Цех по ремонту и диагностике подземного оборудования в АО «Озенмунайгаз» является дочерним предприятием АО НК «КазМунайГаз».Мощность цеха по ремонту и диагностике подземного оборудования позволяет ежегодно ремонтировать 400 тысяч насосно-компрессорных труб, 300 тысяч насосных штанг, 10 тысяч глубинных насосов.На момент ввода в эксплуатацию в 2012-2013 годах цех не имел аналогов не только в Казахстане, но и в странах СНГ. Однако с годами эффективность его работы снизилась из-за износа ремонтного оборудования. Отмечается и слабая оснащенность ремонтных бригад приемными мостами, превенторами, гидроключами, спайдерами. Всё это влияет на надежность и безопасность эксплуатации скважин.В связи с этим планируется обновление ремонтного оборудования по проекту модернизации.Также глава «КазМунайГаза» встретился с представителями подрядных организаций АО «Озенмунайгаз», таких как ТОО «ОзенМунайСервис», ТОО «Казахский газоперерабатывающий завод», ТОО «КенКурулысСервис», ТОО «KMG EP-Catering», ТОО «Бургылау», ТОО «Кезби» и других. Были обсуждены социальные условия, в которых трудятся коллективы сервисных и ремонтных организаций.На сегодняшний день с АО «Озенмунайгаз» работают более 30 подрядных организаций. В целом на объектах нефтедобывающей компании задействованы более 20 тысяч человек.