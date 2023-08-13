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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 20:14

Просмотров: 646

Усилить коммуникации с трудовыми коллективами в Жанаозене призвал глава «КазМунайГаз»

Председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев посетил цех по ремонту и диагностике подземного оборудования в АО «Озенмунайгаз», сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото предоставила пресс-служба АО НК «КазМунайГаз»
Цех по ремонту и диагностике подземного оборудования в АО «Озенмунайгаз» является дочерним предприятием АО НК «КазМунайГаз».

Мощность цеха по ремонту и диагностике подземного оборудования позволяет ежегодно ремонтировать 400 тысяч насосно-компрессорных труб, 300 тысяч насосных штанг, 10 тысяч глубинных насосов.

На момент ввода в эксплуатацию в 2012-2013 годах цех не имел аналогов не только в Казахстане, но и в странах СНГ. Однако с годами эффективность его работы снизилась из-за износа ремонтного оборудования. Отмечается и слабая оснащенность ремонтных бригад приемными мостами, превенторами, гидроключами, спайдерами. Всё это влияет на надежность и безопасность эксплуатации скважин.

Усилить коммуникации с трудовыми коллективами в Жанаозене призвал глава «КазМунайГаз»


В связи с этим планируется обновление ремонтного оборудования по проекту модернизации.

- Модернизация увеличит производительность линии диагностики и ремонта, - отметил генеральный директор АО «Озенмунайгаз» Нурдаулет Килыбай.


Также глава «КазМунайГаза» встретился с представителями подрядных организаций АО «Озенмунайгаз», таких как ТОО «ОзенМунайСервис», ТОО «Казахский газоперерабатывающий завод», ТОО «КенКурулысСервис», ТОО «KMG EP-Catering», ТОО «Бургылау», ТОО «Кезби» и других. Были обсуждены социальные условия, в которых трудятся коллективы сервисных и ремонтных организаций.

Усилить коммуникации с трудовыми коллективами в Жанаозене призвал глава «КазМунайГаз»


- Призываю усилить коммуникации с трудовыми коллективами. Важно, чтобы вы встречались со своими рабочими почаще. Нашей общей целью является обеспечение финансовой устойчивости и социальной стабильности в наших компаниях, - подчеркнул Магзум Мирзагалиев.


На сегодняшний день с АО «Озенмунайгаз» работают более 30 подрядных организаций. В целом на объектах нефтедобывающей компании задействованы более 20 тысяч человек.



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Комментарии ( 1 )

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БО (Посетители) Вчера, 23:47
"Мощность цеха по ремонту и диагностике подземного оборудования позволяет ежегодно ремонтировать 400 тысяч насосно-компрессорных труб, 300 тысяч насосных штанг, 10 тысяч глубинных насосов."... это надеюсь опечатка))).
 
 

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