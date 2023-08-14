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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 06:28

Просмотров: 196

Как ощутили рост цен на авиаперевозки жители Мангистау

В июле этого года цены на услуги воздушного пассажирского транспорта в стране выросли на 10,5 процента в годовой динамике, сообщают аналитики Energyprom.kz.

Фото из доступных источников
В региональном разрезе сильнее всего рост цен ощутили жители Жетысуской области: сразу на 52,7 процента. В тройке антилидеров также оказались Кызылординская (плюс 46,9 процента) и Северо-Казахстанская (плюс 15,9 процента) области.

В Мангистауской области цены остались почти на уровне прошлого года (плюс 0,7 процента). Еще в шести из 20 регионов страны - в Карагандинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Жамбылской и Улытауской областях - услуги воздушного пассажирского транспорта подешевели.

По итогам первого полугодия текущего года авиакомпании перевезли 5,9 миллиона человек - на 27,8 процента больше, чем годом ранее. Больше всего пассажиров перевезли в Алматы: два миллиона человек, плюс 28,5 процента за год. Следом идут Астана (1,6 миллиона человек) и Шымкент (555,6 тысячи человек).

Как ощутили рост цен на авиаперевозки жители Мангистау



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