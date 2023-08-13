Мангистау оказался в лидерах по росту верблюдоводства

В региональном разрезе наибольшее поголовье было зафиксировано в: 89 тысяч верблюдов, плюс 4,2 процента за год. На второй и третьей строчках расположились Кызылординская (63,7 тысячи верблюдов) и Туркестанская (42,7 тысячи верблюдов) области. На тройку лидирующих регионов пришлось 69,2 процента всего поголовья страны.Падеж верблюдов за полгода уменьшился на 16,3 процента, до 374 особей. В этом году падеж был зарегистрирован только в семи регионах. Сразу 65 процентов всего падежа пришлось на одну лишьПри этом приплод вырос на 1,5 процента, до 46,9 тысячи верблюжат.В текущем году было забито в хозяйстве или реализовано на убой 6,3 тысячи тонн верблюдов (на 3,3 процента больше, чем в прошлом году), реализовано в убойном весе - 3,3 тысячи тонн (плюс 3,1 процента). Больше всего верблюдов в живом и убойном весе реализовали на убой в Атырауской, Кызылординской иПо итогам первого полугодия 2023 года инвестиции в основной капитал в сфере разведения верблюдов и прочих животных семейства верблюжьих составили 78,4 миллиона тенге - сразу на 33,5 процента меньше, чем годом ранее.Инвестиции в секторе наблюдались только в трех регионах. Наибольший объем вложений пришелся на Туркестанскую область - 70,3 миллиона тенге. Винвестиции составили 4,5 миллиона, в Алматинской - 3,6 миллиона тенге.