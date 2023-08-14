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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 13:00

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В Мангистау снизился показатель заболеваемости туберкулезом

В Мангистауской области за семь месяцев текущего года зарегистрировано 167 случаев туберкулеза. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение показателя заболеваемости на 30 фактов. Об этом сообщил Бердибек Саралтаев, заместитель руководителя регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

Б.Саралтаев. Фото предоставлено пресс-службой департамента
С начала года наибольшее число зарегистрированных случаев заболевания отмечено в Актау – 45.

- На второй позиции находится Мунайлинский район, здесь заболели 39 жителей. В Жанаозене зарегистрировано 37 фактов заболевания, в Бейнеу – 23, в Каракиянском районе – девять, в Мангистауском районе – восемь, в Тупкараганском районе – шесть. Из 167 заболевших 14 – это дети до 14 лет. Вновь в данной категории в антилидерах областной центр и Мунайлинский район, здесь зафиксировано по четыре случая заболевания. В Бейнеу выявлено три факта, по одному ребенку заболели в Жанаозене, Каракие и Мангистауском районе. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель заболеваемости снизился на 30 случаев, - прокомментировал Бердибек Саралтаев.

Что такое туберкулез?

Это инфекционное заболевание, которое характеризуется образованием в легких и лимфатических узлах специфических воспалительных изменений. Туберкулез – это не только заболевание легких, но и поражение всех органов человека - костей, почек, мозга и мозговых оболочек, кожи, глаз и других органов. Однако чаще всего встречается туберкулез легких.

Каковы источники заражения?

Основным источником заражения является человек, больной открытой формой туберкулеза, выделяющий микобактерии во внешнюю среду.


Каковы признаки туберкулеза?

Это кашель продолжительностью более двух недель, повышенная утомляемость и слабость, снижение массы тела, длительное повышение температуры, потливость по ночам, боли в грудной клетке, кровохарканье.

Каковы методы выявления туберкулеза?

К ним относятся туберкулиновая проба манту. Она показывает, заражен ли человек.
Другой способ выявления – это рентгенологическое обследование (флюорография), которая показывает, поражены ли легкие. И третий метод - исследование мокроты, отделяемой при кашле, для определения наличия микробов.

Каковы меры профилактики туберкулеза?
- здоровый образ жизни;
- соблюдение правил личной гигиены;
- соблюдение этикета кашля;
- обязательная вакцинация БЦЖ при рождении и повторная вакцинация в возрасте 6-7 лет;
- своевременная диагностика туберкулеза;
- обеспечение проведения комплексных оздоровительных мероприятий в очагах туберкулезной инфекции, контроля за контактными, химиопрофилактики, госпитализации больных и изоляции контактных;
- улучшение качества проводимой санитарно–просветительной работы среди населения, требуется особое внимание на профилактику и лечение туберкулеза, методы выявления заболеваний.



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