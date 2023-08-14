«Веерное» отключение электроэнергии в Мангистау: как это будет

Ремонтные работы по третьему энергоблоку ТЭС планируют завершить к концу недели. Как отметил Жумабай Карагаев, «веерное» отключение электроэнергии прекратится с завершением ремонта энергоблока.



«Веерные» отключения электроэнергии в населенных пунктах области будут производиться согласно графику. Предупреждать население обещают за сутки до предполагаемого отключения.



Планируется, что ограничения будут вводиться поэтапно, к примеру, на несколько часов без света останутся жители Жанаозена и Мунайлинского района, затем села Мангистауского, Каракиянского, Тупкараганского районов и так далее. Власти пообещали, что отключения будут длиться от трех до пяти часов.



- До ликвидации аварии на МАЭК призываю жителей региона с пониманием отнестись к этой ситуации, экономно потреблять электроэнергию. Специалисты коммунальных служб работают над быстрым восстановлением работы энергоблоков днем и ночью. Сегодня мы тестируем различные сценарии «веерного» отключения в пиковые нагрузки, с завтрашнего дня мы будем предоставлять график отключения населенных пунктов, для того чтобы наши граждане могли планировать свой день, - заключил Жумабай Карагаев.



Первый заместитель акима области отметил, что по водоснабжению ограничений не будет. Что касается объектов бизнеса, они будут отключаться также в соответствии с графиком. Жумабай Карагаев также ответил на вопрос журналистов, коснутся ли отключения туристических объектов.



- Специфика такая, что на подстанции или распределительном устройстве находятся и бизнес, и ЖК. Если ограничения мы будем вводить, грубо говоря, по микрорайонам, чтобы подключать было легче. Кто подпадает, тот подпадает под отключение. Исключения составят только социальные объекты, то есть больницы и детские сады мы отключать не будем. Что касается «Риксоса», у них есть генератор, но полную потребность обеспечивает только на аварийный случай. Чтобы аттракционы, например, могли спуститься, то есть на полную мощность у них генератор не рассчитан, - сказал первый заместитель акима области.