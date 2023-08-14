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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 13:53

Просмотров: 2460

«Веерное» отключение электроэнергии в Мангистау: как это будет

Сегодня специалисты тестируют различные сценарии «веерного» отключения в пиковые нагрузки, с завтрашнего дня чиновники обещают предоставлять график отключения населенных пунктов, для того чтобы граждане могли планировать свой день. Полностью восстановить подачу электроэнергии пообещали к концу этой недели. Об этом сообщил Жумабай Карагаев, первый заместитель акима Мангистауской области.

Иллюстративное фото из открытых источников
Ремонтные работы по третьему энергоблоку ТЭС планируют завершить к концу недели. Как отметил Жумабай Карагаев, «веерное» отключение электроэнергии прекратится с завершением ремонта энергоблока.

«Веерные» отключения электроэнергии в населенных пунктах области будут производиться согласно графику. Предупреждать население обещают за сутки до предполагаемого отключения.

Планируется, что ограничения будут вводиться поэтапно, к примеру, на несколько часов без света останутся жители Жанаозена и Мунайлинского района, затем села Мангистауского, Каракиянского, Тупкараганского районов и так далее. Власти пообещали, что отключения будут длиться от трех до пяти часов.

- До ликвидации аварии на МАЭК призываю жителей региона с пониманием отнестись к этой ситуации, экономно потреблять электроэнергию. Специалисты коммунальных служб работают над быстрым восстановлением работы энергоблоков днем и ночью. Сегодня мы тестируем различные сценарии «веерного» отключения в пиковые нагрузки, с завтрашнего дня мы будем предоставлять график отключения населенных пунктов, для того чтобы наши граждане могли планировать свой день, - заключил Жумабай Карагаев.

Первый заместитель акима области отметил, что по водоснабжению ограничений не будет. Что касается объектов бизнеса, они будут отключаться также в соответствии с графиком. Жумабай Карагаев также ответил на вопрос журналистов, коснутся ли отключения туристических объектов.

- Специфика такая, что на подстанции или распределительном устройстве находятся и бизнес, и ЖК. Если ограничения мы будем вводить, грубо говоря, по микрорайонам, чтобы подключать было легче. Кто подпадает, тот подпадает под отключение. Исключения составят только социальные объекты, то есть больницы и детские сады мы отключать не будем. Что касается «Риксоса», у них есть генератор, но полную потребность обеспечивает только на аварийный случай. Чтобы аттракционы, например, могли спуститься, то есть на полную мощность у них генератор не рассчитан, - сказал первый заместитель акима области.



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Комментарии ( 5 )

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KEWA (Посетители) Сегодня, 17:31
А где же так расхваливаемые зеленые источники ветряные, солнечные и т.д. Деньги вкладывали вкладывали, а как коснулось тишина.
 
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мунайши73 (Посетители) Сегодня, 17:17
Кто виноват и что делать?
Для начала нужно устроить турнир по нардам, среди бывших руководителей МАЭК (лет двадцать),желательно возле здания у Мухинской заправки и Москвичёвского автосервиса.Второе, выкинуть из всех кресел юристов,экономистов, бывших таможенников , ментов и.т.д. на должностях, где должны сидеть грамотные технари. Акимата это тоже касается.Если это сделаете, дальше скажу что делать
 
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  • Iron man
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  • мунайши73
  • Белое ☀️
 AQTAUman (Посетители) Сегодня, 16:35
а где те пресловуто-помпезные речи чинуш из Ёкимата о превращении Мангистау в регион международного туризма, что-то тем самым туризмом не пахнет, а стало пахнуть от чиновников тухлым пофигизмом applause неужели сам президент не владеет всей ситуацией относительно целого нефтяного региона???и, что тут вообще происходит??? или на самом деле существует 2 Казахстана-один реальный с катастрофическими проблемами и Виртуальный который рисуют все чинуши разных мастей Ак-Орде???Такое ощущение сложилось, что там наверху произошло разделения, что народ со своими проблемами сам по себе, а власти предержащих дальше продолжают жить в своём Зазеркалье, Блин!!!
 
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 Tor1m (Посетители) Сегодня, 16:00
babe,
То что случилось, последствия бардака, и следствие перетягивания средств из госбюжета, в выгодные направления, это как вы думаете куда, правильно в ТУРИЗМ!!! Сколько туда было влито, и продолжается вливание именно государственных средств,а ведь владельцами этого туристического рая, являются частные бизнес структуры. Тут коррупция господа развилась до такой степени, что такие важные направления, как энергетика осталась на самом последнем месте в распределении средств их госказны... Можно много говорить, самое плохое в этой истории, все те кто допустил этот кризис, кто его создал, сидят себе спокойно в высоких креслах, ни о чём не переживают, Риксос и компания процветает, на наши с вами деньги, у них то всё пучком, бабло капает, уходит в неизвестном направлении, а народ, или население в заднице... Нет отвечающих за это, вот проблема...
 
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 babe (Посетители) Сегодня, 15:35
Иными словами настала задница !
 
 

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