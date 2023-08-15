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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:06

Просмотров: 407

Мангистауские пограничники Береговой охраны прошли командное обучение в Турции

В рамках двустороннего военного сотрудничества между Республикой Казахстан и Турецкой Республикой военнослужащие Береговой охраны департамента Пограничной службы КНБ Мангистауской области прошли курсы командного обучения. Об этом рассказал Асхат Жаналипов, ответственный по работе со СМИ регионального ведомства.

Делегация из Мангистау. Фото предоставлено А.Жаналиповым
В Анталье на базе учебного центра береговой охраны Турции наши военнослужащие ознакомились с деятельностью учебного центра, основными аспектами использования плавательных средств и авиационных ресурсов, входящих в арсенал Береговой охраны Турецкой Республики.

- В ходе обучения турецкие военнослужащие показали нам организацию службы береговой охраны с практическим выходом в море и отработкой учебных задач, наглядно продемонстрировали средства борьбы за живучесть корабля с пожаром и водой, работу аварийной группы по борьбе за непотопляемость боевого судна. Мы, в свою очередь, поделились своим имеющимся опытом и знаниями с турецкими коллегами, которые были впечатлены морской выучкой наших военнослужащих, - поделился капитан 1-го ранга Акылбек Исламгалиев, участник курсов.

По завершении курсов командир группы Береговой охраны Турции, капитан 1-го ранга Хасан Алдемир вручил нашим военнослужащим сертификаты об успешном окончании обучения, выразив готовность продолжить двустороннее сотрудничество.

В этом месяце запланированы еще одни курсы, но уже по подготовке смотровой группы.




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Комментарии ( 1 )

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Космос (Посетители) Сегодня, 10:48
Где Турция, а где Каспий? lol
Действительно, где же ещё учится пограничному делу на Каспии как не в Анталии! podmig
А что на Каспии не у кого учиться? Пять государств владеют этим морем и логичнее приводить свои стандарты и процедуры к "общему знаменателю", согласовывать совместные задачи и действия именно между собой во избежании недоразумений. Тогда народные деньги будут потрачены не зря.
У нас на фирме тоже такое явление - как лето, так начинают всякие "проверяющие" из головного офиса наезжать в Актау с "проверками", почти каждую неделю... За казенный счет, да на полном пансионе, да на морском берегу под шашлык из осетрины и суету "проверяемых", как не съездить! Но это деньги фирмы, не налогоплательщиков.
 
 

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