Мангистауские пограничники Береговой охраны прошли командное обучение в Турции

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В Анталье на базе учебного центра береговой охраны Турции наши военнослужащие ознакомились с деятельностью учебного центра, основными аспектами использования плавательных средств и авиационных ресурсов, входящих в арсенал Береговой охраны Турецкой Республики.- В ходе обучения турецкие военнослужащие показали нам организацию службы береговой охраны с практическим выходом в море и отработкой учебных задач, наглядно продемонстрировали средства борьбы за живучесть корабля с пожаром и водой, работу аварийной группы по борьбе за непотопляемость боевого судна. Мы, в свою очередь, поделились своим имеющимся опытом и знаниями с турецкими коллегами, которые были впечатлены морской выучкой наших военнослужащих, - поделился капитан 1-го ранга Акылбек Исламгалиев, участник курсов.По завершении курсов командир группы Береговой охраны Турции, капитан 1-го ранга Хасан Алдемир вручил нашим военнослужащим сертификаты об успешном окончании обучения, выразив готовность продолжить двустороннее сотрудничество.В этом месяце запланированы еще одни курсы, но уже по подготовке смотровой группы.