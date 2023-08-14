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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 17:05

Просмотров: 302

Скопление кораблей обеспокоило жителей: в Актау пройдет военно-морской парад

Жители Актау присылают в редакцию фотографии со скоплением военных кораблей в районе набережной Актау. В акимате города сообщают, что в скором времени в городе пройдет военно-морской парад кораблей, а сейчас ведется подготовка к нему.

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В честь 30-летия Военно-морских вооруженных сил Казахстана 17 августа 2023 года в 19:00 пройдет парад кораблей. В 15 микрорайоне Актау, как сообщили в городском акимате, торжественным маршем пройдут парадные расчеты воинских частей Актауского гарнизона.

- Ракетно-артиллерийские корабли «Казахстан», «Орал», «Сарыарка», «Мангистау», минно-тральный корабль «Алатау», гидрографические суда «Табигат» и «Жайык» пройдут вдоль набережной и салютом поздравят актаусцев со знаменательной датой. Запланирована также высадка тактического морского десанта на воду с вертолетов Ми-8. Завершится мероприятие праздничным концертом, подготовленным коллективами республиканского ансамбля и Центрального военного оркестра военно-патриотического центра Вооруженных сил, - сообщили в акимате Актау.




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