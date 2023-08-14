Акимату Актау поручили рассмотреть вопрос об ограничении выдачи техусловий под новостройки

На брифинге в центре общественных коммуникаций региона, посвященном аварии на энергокомбинате, журналисты подняли вопрос о введении ограничений на выдачу разрешительных документов на новые строительства.



- Соответствующие поручения акимату города Актау даны, чтобы уже рассмотреть вопрос по поводу введения ограничений в выдаче технических условий коммунальными предприятиями. Надо привести наши энергопроизводящие мощности в порядок. После этого начать выдавать технические условия. Но у нас же это серьезная проблема: люди самовольно начинают строить без разрешений, а потом их дольщики заселяются, которые вынуждены просить, чтобы мы обеспечили их инфраструктурой. И мы в некоторой степени являемся «заложниками» ситуации. Жители стоят у акимата и просят решить их вопрос, конкретно о подключении к сети по электроэнергии и воде. Но соответствующие поручения уже даны, мы отрабатываем их, и, я думаю, что в ближайшее время мы примем эти меры, - сказал первый заместитель акима области.



На брифинге также был поднят вопрос нового строительства в Ботаническом саду в 10 микрорайоне Актау. В частности, люди недовольны тем, что там ведется строительство развлекательного комплекса с аквапарком и бассейном.



- В отношении строительства в Ботаническом саду: соответствующие разрешения у данной компании есть. На подстанции в Ботаническом саду есть резервные мощности. Помимо этого, мы все-таки должны развивать бизнес - это новые рабочие места, налоговые поступления, которые впоследствии позволят финансировать наши социальные проекты, - подчеркнул заместитель главы региона.