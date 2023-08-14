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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 19:22

Просмотров: 588

Акимату Актау поручили рассмотреть вопрос об ограничении выдачи техусловий под новостройки

На вопрос журналистов о том, сколько еще в городе будет продолжаться строительство при дефиците электроэнергии и воде, ответил Жумабай Карагаев, первый заместитель акима Мангистауской области. Он сообщил, что акимату города поручено проработать этот вопрос.

Иллюстративное фото из архива lada.kz
На брифинге в центре общественных коммуникаций региона, посвященном аварии на энергокомбинате, журналисты подняли вопрос о введении ограничений на выдачу разрешительных документов на новые строительства.

- Соответствующие поручения акимату города Актау даны, чтобы уже рассмотреть вопрос по поводу введения ограничений в выдаче технических условий коммунальными предприятиями. Надо привести наши энергопроизводящие мощности в порядок. После этого начать выдавать технические условия. Но у нас же это серьезная проблема: люди самовольно начинают строить без разрешений, а потом их дольщики заселяются, которые вынуждены просить, чтобы мы обеспечили их инфраструктурой. И мы в некоторой степени являемся «заложниками» ситуации. Жители стоят у акимата и просят решить их вопрос, конкретно о подключении к сети по электроэнергии и воде. Но соответствующие поручения уже даны, мы отрабатываем их, и, я думаю, что в ближайшее время мы примем эти меры, - сказал первый заместитель акима области.

На брифинге также был поднят вопрос нового строительства в Ботаническом саду в 10 микрорайоне Актау. В частности, люди недовольны тем, что там ведется строительство развлекательного комплекса с аквапарком и бассейном.

- В отношении строительства в Ботаническом саду: соответствующие разрешения у данной компании есть. На подстанции в Ботаническом саду есть резервные мощности. Помимо этого, мы все-таки должны развивать бизнес - это новые рабочие места, налоговые поступления, которые впоследствии позволят финансировать наши социальные проекты, - подчеркнул заместитель главы региона.



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Комментарии ( 2 )

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Tor1m (Посетители) Сегодня, 20:51
После установки насосов, в пятиэтажной застройке начались проблемы, а всё потому, что в трубе воды и давления больше не стало,наоборот уменьшилось, а потребителей на сегодня в разы больше. Кризис только начинается...
 
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  • Tor1m
 Ed Word (Посетители) Сегодня, 19:55
Если акимат и является «заложниками» ситуации, то кажется той которую создают сами по причине не дальновидности, халатности и отсутствия своевременного контроля.
Что это вообще, акимату дали поручение, а без поручений акимат не работает, не может? Или у нас исполнительная власть не централизованная и у нее нет данных инфраструктурных мощностей, поэтому не может планировать и контролировать? Че за бредовые отмазки?
Почему из-за чией-то не компетенции люди на 4х-5х этажах живут без элементарного водоснабжения, а кто-то прикрывая свои ошибки дает устанавливать насосы в высотках, а в 5-этажках что не люди живут? Как уже надоели со своими причинами, когда будут сфокусированны на желаниии возможного, а не причины?
Не могут управлять, случайные кадры, разгонять и пусть не занимают не свои места, тогда только будут изменения. Мир всем!
 
 

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