ОСМС: Проверить статус и платежи теперь можно и в приложениях банков второго уровня

Как отметили в филиале, Фондом продолжается работа по расширению доступных способов проверки статуса застрахованности в системе ОСМС и отображению платежей за последние 12 месяцев.



- Теперь сделать это можно и в мобильных приложениях некоторых банков второго уровня. Проверить статус и наличие платежей за предыдущие 12 месяцев можно через сервис Народного банка. Для этого необходимо установить мобильное приложение Halyk, авторизоваться, выбрать раздел «Госуслуги», далее зайти в подраздел «ОСМС» и ввести свой ИИН. Через Halyk можно также доступны сведения о прикреплении к медицинской организации – через команду «Справки» в разделе «Госуслуги», где будет отображена информация с адресом проживания, названием поликлиники, датой прикрепления и номером участка, - поделились в Мангистауском филиале.



Кроме того, как заметили эксперты филиала, статус и наличие платежей за предыдущие 12 месяцев также можно узнать через сервис Банка ЦентрКредит. Установив мобильное приложение BCC.KZ, нужно авторизоваться в нем, выбрать раздел «Госуслуги» и далее в разделе «Информация ОСМС» ввести свой ИИН.



Помимо этого, проверить статус застрахованности можно и через Kaspi Bank, установив мобильное приложение Kaspi.kz. После авторизации нужно войти в раздел «Госуслуги», далее выбрать «Статус ОСМС».



При наличии неуплаченных периодов из последних 12 месяцев в приложениях банков можно оплатить взносы за них. После проверки платежей будет присвоен статус «ЗАСТРАХОВАН».



В филиале напомнили, что проверить свой статус можно и с помощью следующих инструментов:

• мобильное приложение Qoldau 24/7

• официальный сайт fms.kz

• @SaqtandyrýBot в Telegram

• Контакт-центр 1414

• мобильное приложение Damumed.



Проверить свой статус в системе ОСМС и получить информацию о произведенных выплатах можно также на сайте электронного правительства egov.kz в разделе «Здравоохранение» через государственную услугу «Предоставление информации об участии в качестве потребителя медицинских услуг и о перечисленных суммах отчислений и (или) взносов в системе обязательного социального медицинского страхования».