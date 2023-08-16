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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 09:07

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ОСМС: Проверить статус и платежи теперь можно и в приложениях банков второго уровня

Сервис проверки статуса потребителя медицинских услуг (застрахован/ незастрахован) теперь внедрен и в мобильных приложениях Народного банка Казахстана, Банка ЦентрКредит и Kaspi Bank. Об этом сообщили в Мангистауском филиале Фонда социального медицинского страхования.

Эксперт Сауле Наушина. Фото предоставлено филиалом
Как отметили в филиале, Фондом продолжается работа по расширению доступных способов проверки статуса застрахованности в системе ОСМС и отображению платежей за последние 12 месяцев.

- Теперь сделать это можно и в мобильных приложениях некоторых банков второго уровня. Проверить статус и наличие платежей за предыдущие 12 месяцев можно через сервис Народного банка. Для этого необходимо установить мобильное приложение Halyk, авторизоваться, выбрать раздел «Госуслуги», далее зайти в подраздел «ОСМС» и ввести свой ИИН. Через Halyk можно также доступны сведения о прикреплении к медицинской организации – через команду «Справки» в разделе «Госуслуги», где будет отображена информация с адресом проживания, названием поликлиники, датой прикрепления и номером участка, - поделились в Мангистауском филиале.

Кроме того, как заметили эксперты филиала, статус и наличие платежей за предыдущие 12 месяцев также можно узнать через сервис Банка ЦентрКредит. Установив мобильное приложение BCC.KZ, нужно авторизоваться в нем, выбрать раздел «Госуслуги» и далее в разделе «Информация ОСМС» ввести свой ИИН.

Помимо этого, проверить статус застрахованности можно и через Kaspi Bank, установив мобильное приложение Kaspi.kz. После авторизации нужно войти в раздел «Госуслуги», далее выбрать «Статус ОСМС».

При наличии неуплаченных периодов из последних 12 месяцев в приложениях банков можно оплатить взносы за них. После проверки платежей будет присвоен статус «ЗАСТРАХОВАН».

В филиале напомнили, что проверить свой статус можно и с помощью следующих инструментов:
• мобильное приложение Qoldau 24/7
• официальный сайт fms.kz
• @SaqtandyrýBot в Telegram
• Контакт-центр 1414
• мобильное приложение Damumed.

Проверить свой статус в системе ОСМС и получить информацию о произведенных выплатах можно также на сайте электронного правительства egov.kz в разделе «Здравоохранение» через государственную услугу «Предоставление информации об участии в качестве потребителя медицинских услуг и о перечисленных суммах отчислений и (или) взносов в системе обязательного социального медицинского страхования».



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Комментарии ( 1 )

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Toni.S.Toni.S (Посетители) Сегодня, 10:23
Вот бы также работали департаменты налоговых служб.
Пытаешься через сайты Егов или салык узнать свою налоговую задолженность или историю всех оплат или переплат, сталкиваешься с бюрократический системой подачи заявок. Помимо ИИН, эти сайты запрашивают к какому департаменту области я отношусь, какой УГД населенного пункта, какой код платежа и т.д.
Почему все это должен заполнят физлицо? Неужели нельзя после авторизации и подтверждения личности только одним вводом ИИН предоставить налогоплательщику всю информацию о задолженности по налогам всего имущества (транспорт, недвижимость и т.д.), а также всю историю за последние 5 лет? Для чего в стране проводится цифровизация, которая должна была создавать благоприятные условия?
 
 

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