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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 16:18

Просмотров: 1546

В Мангистау планируют построить новую электростанцию – Минэнерго

Министерство энергетики ведёт переговоры с потенциальными инвесторами и подрядчиками, которые смогут построить в Мангистауской области новую электростанцию. Об этом сообщается на информационном портале vlast.kz.

Иллюстративное фото с сайта orient.tm
Глава Министерства энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев рассказал, что в данный момент ведомством ведутся переговоры с потенциальными инвесторами о строительстве новой электростанции в Мангистауской области. По его словам, как передаёт vlast.kz, это будет современная и экономичная парогазовая установка, возведение которой возможно в короткие сроки.

- Министерством энергетики планируется строительство новой электрической станции: современной, экономичной, экологичной и с высокими параметрами пара. С учётом того, что это парогазовая установка, её возведение возможно в короткие сроки. Мы уже начали консультации с потенциальными инвесторами и потенциальными подрядчиками, - сообщил Саткалиев.

Он отметил, для надёжности работы «МАЭК» потребуются достаточно большие затраты.

- Сейчас же важно качественно завершить ремонт энергоблоков №1 и №3, - подытожил глава Минэнерго.



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Комментарии ( 2 )

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  • Sensation
  • Белое ☀️
  • Tankushka
  • tom2005
 Кари (Посетители) Сегодня, 16:55
Город растёт, уже давно надо было думать о постройке всего нового, МАЭК уже физически не справляется, неужели наши светлые головы наверху об этом не задумывались, у нас всегда так, надо угробить до конца. А если что-то серьезное случится кто будет виноват, что делать простому народу? Каждый год проблема с водой, отоплением, светом. Сколько жители жаловались, а им всё по барабану. Вот дожили что свет по часам теперь, с водой уже город смирился, смирились и с поливом насаждений, загубили целый ГОРОД, море уходит, зелень гибнет, что ещё ожидать? Где эти вызывальщики дождя, где обещанные осадки? У флага парк вообще в этом году не поливался, жалко смотреть. help
 
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 Empro (Посетители) Сегодня, 16:21
Только такими словами на это можно реагировать:
Пока жареный петух не клюнет — распространенное выражение, которое обозначает, что решение проблем нередко откладывается до момента, когда начинаются реальные неприятности, а до этого предпочитают их игнорировать и прикидываться большим деревянным бревном.
 
 

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