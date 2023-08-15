В Мангистау планируют построить новую электростанцию – Минэнерго

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Глава Министерства энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев рассказал, что в данный момент ведомством ведутся переговоры с потенциальными инвесторами о строительстве новой электростанции в Мангистауской области. По его словам, как передаёт vlast.kz, это будет современная и экономичная парогазовая установка, возведение которой возможно в короткие сроки.
- Министерством энергетики планируется строительство новой электрической станции: современной, экономичной, экологичной и с высокими параметрами пара. С учётом того, что это парогазовая установка, её возведение возможно в короткие сроки. Мы уже начали консультации с потенциальными инвесторами и потенциальными подрядчиками, - сообщил Саткалиев.
Он отметил, для надёжности работы «МАЭК» потребуются достаточно большие затраты.
- Сейчас же важно качественно завершить ремонт энергоблоков №1 и №3, - подытожил глава Минэнерго.
- Министерством энергетики планируется строительство новой электрической станции: современной, экономичной, экологичной и с высокими параметрами пара. С учётом того, что это парогазовая установка, её возведение возможно в короткие сроки. Мы уже начали консультации с потенциальными инвесторами и потенциальными подрядчиками, - сообщил Саткалиев.
Он отметил, для надёжности работы «МАЭК» потребуются достаточно большие затраты.
- Сейчас же важно качественно завершить ремонт энергоблоков №1 и №3, - подытожил глава Минэнерго.