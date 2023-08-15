До двух миллионов тонн нефти снизится добыча в Казахстане из-за аварии на МАЭК

Глава Министерства энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев, сегодня, 15 августа, на заседании правительства рассказал о сокращении добычи нефти, вызванном ограничениями электроснабжения в Мангистауской области и ремонтными работами на месторождениях. По его словам, как передает Zakon.kz, министерство уже сократило плановые объемы по добыче нефти на конец года.



- Мы должны были произвести около 90,5 миллиона тонн нефти. Это не только из-за аварии на «МАЭК», достаточный объем был плановых и неплановых ремонтов на месторождениях. Сейчас из-за ограничений электроэнергии, мы отклоняемся от плана на 12 тысяч тонн в день, возможно, до конца года будем снижать прогноз по объему добычи нефти где-то порядка 1,5-2 миллиона тонн, - пояснил глава министерства энергетики.



Министр подчеркнул, что этот показатель не окончательный, поскольку ремонт на месторождениях продолжается. Оценивать упущенный доход от сокращения добычи нефти, по его словам, пока рано.



- Упущенный доход прямо нельзя считать. Это зависит не только от объема нефти, но и ее цены. Пока мы можем говорить о сокращении физических объемов, связанных с ремонтами и ограничениями электроэнергии. Вы знаете, в рамках ОПЕК+ мы также предпринимаем меры по снижению объема добычи. Если эта работа системно будет продолжена, то за счет стабильной цены на нефть мы можем минимизировать упущенную выгоду, – подытожил Алмасадам Саткалиев.