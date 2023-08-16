Риск срыва подготовки к отопительному сезону отмечается на ТОО «МАЭК» в Актау

Иллюстративное фото из архива lada.kz
Министерство энергетики оценило готовность теплоэлектроцентралей Казахстана к новому отопительному сезону. Оказалось, что хуже всех дела обстоят в Риддере, Мангистау, Кентау и Жезказгане.
Как сообщили в министерстве, в этих регионах наблюдается наименьшая готовность:
- АО «Риддер ТЭЦ»;
- ТОО «ГРЭС ТОПАР» (Карагандинская область);
- ТЭС ТОО «МАЭК»;
- ТЭЦ-5 ГКП «Кентау Сервис»;
- Жезказганской ТЭЦ ТОО «Kazahmys Energy».
- На данных энергообъектах отмечается риск срыва подготовки к предстоящему отопительному сезону. Для предотвращения этого специалисты Минэнерго совместно с акиматами принимают все необходимые меры. На местах осуществляются все необходимые работы для сокращения допущенных отставаний, - рассказали в министерстве.
Напомним, ранее сообщалось, что почти в два раза может вырасти тариф ТОО «МАЭК» на тепловую энергию в Актау.
Как сообщили в министерстве, в этих регионах наблюдается наименьшая готовность:
- АО «Риддер ТЭЦ»;
- ТОО «ГРЭС ТОПАР» (Карагандинская область);
- ТЭС ТОО «МАЭК»;
- ТЭЦ-5 ГКП «Кентау Сервис»;
- Жезказганской ТЭЦ ТОО «Kazahmys Energy».
- На данных энергообъектах отмечается риск срыва подготовки к предстоящему отопительному сезону. Для предотвращения этого специалисты Минэнерго совместно с акиматами принимают все необходимые меры. На местах осуществляются все необходимые работы для сокращения допущенных отставаний, - рассказали в министерстве.
Напомним, ранее сообщалось, что почти в два раза может вырасти тариф ТОО «МАЭК» на тепловую энергию в Актау.