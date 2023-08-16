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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 14:11

Просмотров: 809

Риск срыва подготовки к отопительному сезону отмечается на ТОО «МАЭК» в Актау

На пяти казахстанских ТЭЦ наблюдается наименьшая готовность к отопительному сезону (менее чем на 50 процентов). В это число вошла и теплоэлектростанция ТОО «МАЭК». Об этом сообщили в Министерстве энергетики страны.

Иллюстративное фото из архива lada.kz
Министерство энергетики оценило готовность теплоэлектроцентралей Казахстана к новому отопительному сезону. Оказалось, что хуже всех дела обстоят в Риддере, Мангистау, Кентау и Жезказгане.

Как сообщили в министерстве, в этих регионах наблюдается наименьшая готовность:

- АО «Риддер ТЭЦ»;
- ТОО «ГРЭС ТОПАР» (Карагандинская область);
- ТЭС ТОО «МАЭК»;
- ТЭЦ-5 ГКП «Кентау Сервис»;
- Жезказганской ТЭЦ ТОО «Kazahmys Energy».

- На данных энергообъектах отмечается риск срыва подготовки к предстоящему отопительному сезону. Для предотвращения этого специалисты Минэнерго совместно с акиматами принимают все необходимые меры. На местах осуществляются все необходимые работы для сокращения допущенных отставаний, - рассказали в министерстве.

Напомним, ранее сообщалось, что почти в два раза может вырасти тариф ТОО «МАЭК» на тепловую энергию в Актау.



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Комментарии ( 4 )

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Placida (Посетители) Сегодня, 15:30
принимают все необходимые меры
.

осуществляются все необходимые работы


Осталось только выяснить, насколько компетентны в министерстве, чтобы понимать, какие меры и работы необходимы

И весь смысл в этом:
сокращения допущенных отставаний

Красиво! Точно! По существу! И главное-конкретно так smoke
 
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  • Placida
 Bass66 (Посетители) Сегодня, 15:21
Непонятно для чего эта статья нагнетает и без того накаленную обстановку!
ТЭС, которая упомянута в статье, вырабатывает только электрическую энергию и никакого отношения к отоплению не имеет!
 
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  • OlegVak
  • Iron man
 AQTAUman (Посетители) Сегодня, 15:00
Да, с таким недогосударством под названием Жана Казахстан далеко не уедешь boyan вроде всё есть и прекрасный,трудолюбивый народ и недра вся таблица Менделеева, а вот руководить так и не научились!! Ещё больше скатываемся в пещерный век beer2 коррупция идёт под ручку с Антикором дожили applause сейчас осталось совсем малость угробить окончательно сам МАЭК и весело разбежаться такая задача стоит перед Ёкимат ом их первоочередная задача!!! Всё, что осталось развалить и разрушить!! Молодца!! Ура!!!
 
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  • Iron man
 OlegVak (Посетители) Сегодня, 14:48
Пора запасаться буржуйками и дровами. В городе сухих деревье полно. На первое время должно хватить.
 
 

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