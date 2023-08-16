«Пир во время чумы»: актауский блогер возмутился ночной подсветкой жилых комплексов

Азамат Сарсенбаев, блогер из Актау остался недоволен тем, что местные власти попросили жителей экономить электроэнергию в связи с аварией на энергокомбинате, однако эта просьба не распространилась на использование декоративной подсветки в ночное время.- На фоне огромных проблем с выработкой электроэнергии на МАЭК, не является ли пиром во время чумы использование дефицитного электричества в подсветке ЖК? Насколько целесообразно вот так впустую использовать драгоценные ресурсы в виде электричества в Актау, когда районы остаются без электричества? – возмутился блогер.В акимате Актау пояснили, что в ночное время суток в регионе нет проблем с электроэнергий и её дефицитом.- Отдел жилищной инспекции ведёт разъяснительную работу с руководителями КСК и ОСИ, а отдел предпринимательства - с владельцами торговых домов на предмет экономии электроэнергии, - добавили в городской администрации.