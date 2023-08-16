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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 16:33

Просмотров: 728

«Пир во время чумы»: актауский блогер возмутился ночной подсветкой жилых комплексов

Местный блогер недоволен тем, что веерное отключение электроэнергии в районах области не коснулось использования подсветки жилых комплексов в ночное время. В городском акимате пояснили, что ночью с электроэнергией в регионе проблем нет.

Кадр видео
Азамат Сарсенбаев, блогер из Актау остался недоволен тем, что местные власти попросили жителей экономить электроэнергию в связи с аварией на энергокомбинате, однако эта просьба не распространилась на использование декоративной подсветки в ночное время.



- На фоне огромных проблем с выработкой электроэнергии на МАЭК, не является ли пиром во время чумы использование дефицитного электричества в подсветке ЖК? Насколько целесообразно вот так впустую использовать драгоценные ресурсы в виде электричества в Актау, когда районы остаются без электричества? – возмутился блогер.

В акимате Актау пояснили, что в ночное время суток в регионе нет проблем с электроэнергий и её дефицитом.

- Отдел жилищной инспекции ведёт разъяснительную работу с руководителями КСК и ОСИ, а отдел предпринимательства - с владельцами торговых домов на предмет экономии электроэнергии, - добавили в городской администрации.



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Комментарии ( 1 )

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  • Tankushka
  • Кинст
  • Iron man
 rastolkuy (Посетители) Сегодня, 16:44
Вот люди в Акимате! Все у них под контролем! Электичества не хватает,но оно есть! Ты начальник, я дурак однозначно.Уже смирился.

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