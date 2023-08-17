Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 17 Августа
+26...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 454.3 KZT
  • €1 = 496.1 KZT
  • 1 RUB = 4.7 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 17:16

Просмотров: 542

Авария на МАЭК: как без электричества работают поликлиники и больницы в Актау

Жители Актау сообщают об отключении электричества в поликлинике «Нейрон», а также в областном перинатальном центре. О том, как справляются с перебоями подачи электроэнергии врачи и пациенты, рассказали руководители медицинских учреждений.

фото автора
Несмотря на обещания властей об обеспечении электроэнергией социальных объектов, жители Актау сообщают о проблемах со светом в поликлиниках и даже родильном доме.

Отец новорожденного ребенка, за жизнь которого борются врачи областного перинатального центра в 34 микрорайоне, рассказал, что вечером 16 августа в здании роддома отключили свет. Мужчина выразил обеспокоенность из-за того, что генератор, который был запущен после отключения электроэнергии, может не «потянуть» весь объем работы центра.

- Я, как инженер, понимающий в работе генераторов, могу с уверенностью сказать, что генератор в ОПЦ явно недостаточно мощный, особенно, учитывая огромную площадь родильного дома. Роженицы и недоношенные дети подвергаются риску. Все задают один вопрос: почему такой важный объект отключают от электричества? Кажется, здесь есть халатность со стороны сотрудников, отключающих электричество согласно графику. Поскольку каждый объект имеет свою ячейку, можно было бы избежать отключения ячейки, ответственной за ОПЦ, даже если бы соседние микрорайоны или дома были отключены. Прошу представителей власти обратить внимание на эту серьезную проблему. В таких местах, как областной роддом, следует установить максимально мощный генератор. Как гражданин, считаю, что с учетом сложной ситуации в городе, места, подобные Rixos, не должны функционировать. Это странно - отключать электричество в городе, включая социальные объекты, и при этом поддерживать нормальные условия в туристических местах, - подчеркнул Ришад Нурмаганбет, житель Актау.

Заместитель директора по организационно-методической работе областного перинатального центра Роза Баданова прокомментировала ситуацию, отметив, что аварийное отключение электроэнергии не представляет опасности для пациентов, так как генератор автоматически включается и обеспечивает безопасные условия для рожениц и детей.

- В случае аварийного отключения электроэнергии генератор срабатывает автоматически. Пациенты - роженицы, а также дети, которые подключены к аппарату ИВЛ, находятся в безопасных условиях, - прокомментировали в областном перинатальном центре.

Проблемы с электричеством затронули также поликлиники, где пациенты сталкиваются с отсутствием света и невозможностью получить направления от врачей.

- В поликлинике «Нейрон» света не было сегодня два часа. Я специально отпросилась с работы, чтобы получить направление, но врач не мог ничего сделать. Без электричества не работала база и мне пришлось уехать, отложив визит к другому специалисту на завтра. Отрадно, что больница хотя бы работает, но почему поликлиники, которые обслуживают в день сотни людей, не обеспечены генераторами?! Куда смотрят власти?, - сетует жительница города Жадыра.

В Мангистауской областной больнице сообщили, что до аварии на МАЭК специалисты проводили тестирование генератора.

- Генераторы имеют достаточный запас топлива, позволяющий работать 5-6 часов без электроэнергии. Также стоит отметить, что электрики дежурят круглосуточно. Вместе с тем мы обслуживанием городской родильный дом, а также инфекционный стационар в 1 микрорайоне, - прокомментировал руководитель центра обслуживания внутренних коммуникаций Мангистауской областной больницы Серик Бейсенов.

Жители также жаловались на то, что номера телефонов «103» и «112» ночью 16 августа не работали.

- У моей бабушки высокое давление, ночью ей стало плохо, но мы не смогли вызвать «скорую», хотя пытались сделать это с разных телефонов. Это просто ужас какой-то, - сообщила жительница Актау Екатерина Вилкова.

На станции скорой и неотложной помощи сообщили, что были какие-то перебои с сетью. И по данному поводу они запросили информацию в АО «Казахтелеком».



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
K_e_k_s (Посетители) Сегодня, 17:49
Это ваше будущее.

В Ливане объявлен полный блэкаут. Со среды в стране не работают обе тепловые электространции. Оператор ТЭС отключил турбины из-за накопившейся задолженности. Правительство Ливана должно заплатить за энергию $83 млн, но перечислило только $2 млн.

Обе электростанции принадлежат госкомпании Electricit du Liban, но управляются они предприятием Primesouth — это местная «дочка» американского концерна.

В ливанских СМИ пишут, что полное отсутствие электроэнергии угрожает общественной инфраструктуре, например, правительственным учреждениям, промышленным предприятиям, аэропорту. Министерство энергетики заявило, что предпринимает усилия, чтобы погасить задолженность.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика