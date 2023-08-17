Авария на МАЭК: как без электричества работают поликлиники и больницы в Актау

Несмотря на обещания властей об обеспечении электроэнергией социальных объектов, жители Актау сообщают о проблемах со светом в поликлиниках и даже родильном доме.



Отец новорожденного ребенка, за жизнь которого борются врачи областного перинатального центра в 34 микрорайоне, рассказал, что вечером 16 августа в здании роддома отключили свет. Мужчина выразил обеспокоенность из-за того, что генератор, который был запущен после отключения электроэнергии, может не «потянуть» весь объем работы центра.



- Я, как инженер, понимающий в работе генераторов, могу с уверенностью сказать, что генератор в ОПЦ явно недостаточно мощный, особенно, учитывая огромную площадь родильного дома. Роженицы и недоношенные дети подвергаются риску. Все задают один вопрос: почему такой важный объект отключают от электричества? Кажется, здесь есть халатность со стороны сотрудников, отключающих электричество согласно графику. Поскольку каждый объект имеет свою ячейку, можно было бы избежать отключения ячейки, ответственной за ОПЦ, даже если бы соседние микрорайоны или дома были отключены. Прошу представителей власти обратить внимание на эту серьезную проблему. В таких местах, как областной роддом, следует установить максимально мощный генератор. Как гражданин, считаю, что с учетом сложной ситуации в городе, места, подобные Rixos, не должны функционировать. Это странно - отключать электричество в городе, включая социальные объекты, и при этом поддерживать нормальные условия в туристических местах, - подчеркнул Ришад Нурмаганбет, житель Актау.



Заместитель директора по организационно-методической работе областного перинатального центра Роза Баданова прокомментировала ситуацию, отметив, что аварийное отключение электроэнергии не представляет опасности для пациентов, так как генератор автоматически включается и обеспечивает безопасные условия для рожениц и детей.



- В случае аварийного отключения электроэнергии генератор срабатывает автоматически. Пациенты - роженицы, а также дети, которые подключены к аппарату ИВЛ, находятся в безопасных условиях, - прокомментировали в областном перинатальном центре.



Проблемы с электричеством затронули также поликлиники, где пациенты сталкиваются с отсутствием света и невозможностью получить направления от врачей.



- В поликлинике «Нейрон» света не было сегодня два часа. Я специально отпросилась с работы, чтобы получить направление, но врач не мог ничего сделать. Без электричества не работала база и мне пришлось уехать, отложив визит к другому специалисту на завтра. Отрадно, что больница хотя бы работает, но почему поликлиники, которые обслуживают в день сотни людей, не обеспечены генераторами?! Куда смотрят власти?, - сетует жительница города Жадыра.



В Мангистауской областной больнице сообщили, что до аварии на МАЭК специалисты проводили тестирование генератора.



- Генераторы имеют достаточный запас топлива, позволяющий работать 5-6 часов без электроэнергии. Также стоит отметить, что электрики дежурят круглосуточно. Вместе с тем мы обслуживанием городской родильный дом, а также инфекционный стационар в 1 микрорайоне, - прокомментировал руководитель центра обслуживания внутренних коммуникаций Мангистауской областной больницы Серик Бейсенов.



Жители также жаловались на то, что номера телефонов «103» и «112» ночью 16 августа не работали.



- У моей бабушки высокое давление, ночью ей стало плохо, но мы не смогли вызвать «скорую», хотя пытались сделать это с разных телефонов. Это просто ужас какой-то, - сообщила жительница Актау Екатерина Вилкова.



На станции скорой и неотложной помощи сообщили, что были какие-то перебои с сетью. И по данному поводу они запросили информацию в АО «Казахтелеком».