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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 15:28

Просмотров: 219

Абонентов Beeline предупредили о возможных сбоях в работе связи и интернета из-за аварии на МАЭК

Мобильный оператор Beeline предупредил своих абонентов о возможных перебоях со связью из-за аварии на МАЭК. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе компании, предоставляющей сотовую связь.

Иллюстративное фото
Жители Актау, пользующиеся услугами мобильного оператора Beeline, сообщили о рассылке, в которой говорится о возможных перебоях со связью.

- Интернет и связь в Мангистауской области могут работать со сбоями. Это происходит из-за аварии на МАЭК и отключений электричества. К сожалению, мы не можем повлиять: базовые станции работают на электричестве, но делаем все возможное для работы сети, - говорится в рассылаемом сообщении.

В пресс-службе Beeline пояснили ситуацию, отметив, что масштабные сбои в сети на территории Мангистау не зафиксированы, однако, в отдельных районах перебои со связью все же наблюдаются.

- Мы решили заранее предупредить наших абонентов о возможных сбоях в работе базовых станций мобильного оператора из-за аварии в Мангистауской области, так как отключение электроэнергии влияет на работу базовых станций. В настоящее время масштабные сбои не зафиксированы. В районах, которые остались без электричества, мобильный оператор по мере возможности подключает дизельные генераторы для обеспечения связи. Наши коллеги в регионе прилагают все усилия для минимизации влияния этой ситуации на связь и интернет, - прокомментировали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в МАЭК отремонтировали один из трех энергоблоков. На предприятии проводят тестирование восстановленного энергоблока. Вместе с тем в Актау снимают режим «веерного» отключения электроэнергии для населения и большей части промышленных предприятий.



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Комментарии ( 1 )

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  • Toryn
 Toni.S.Toni.S (Посетители) Сегодня, 16:11
Ну вот сработал первый принцип домино, когда основа всех основ оказался в аварийной ситуации и распространил по цепочке аварий и сбои на жизненноважные потребности человека.
А кто-то говорить о бесперспективном инвестиции и передачи на госуправления органам республиканского значения.

А тем временем, доллар приближается к отметке 500 тенге.
Беда не приходить одна...
Высокий курс - высокая стоимость импортного оборудования, а это значить, увеличение стоимости сметы на модернизацию МАЭКа...
 
 

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