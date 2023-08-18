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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 18:35

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Около 200 наркопреступлений выявлено в Мангистау

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности провели разъяснительную работу в воинской части №3502 Национальной Гвардии РК о вреде синтетических наркотиков и наказании за их незаконное хранение и реализацию. До сегодняшнего дня в регионе выявлено около 200 преступлений, связанных с наркотиками. Об этом проинформировал Камиль Будайчиев, старший оперуполномоченный управления по борьбе с наркотиками по особо важным делам.

К.Будайчиев. Фото предоставлено УПН
В профилактическом мероприятии приняли участие свыше 50 военнослужащих, включая руководство воинской части №3502 Нацгвардии РК.

- В ходе встречи мы рассказали о видах синтетических наркотиков, сроках наказания за оборот наркотических средств, медицинских последствиях употребления наркопрепаратов. По данным на 18 августа, в регионе выявлено 199 наркоправонарушений. В том числе, 32 факта сбыта, девять фактов хранения наркотиков в особо крупных размерах, по два факта контрабанды и склонения к употреблению наркотиков, и пять случаев культивирования. Кроме этого, совершено 149 уголовных наркопроступков, связанных с хранением наркотических средств в небольших и крупных размерах. Из незаконного оборота изъято свыше 70 кг различного вида наркотических средств: 65 кг марихуаны, 4,4 кг синтетических наркотиков (мефедрон, альфа-PVP и др.), 684 гр гашиша и 126 гр опия, - прокомментировал Камиль Будайчиев.

Сотрудниками управления уничтожено 350 граффити-надписей в общественных местах областного центра и заблокировано 65 интернет-сайтов, занимающихся рекламой и продажей наркотических средств и их аналогов.

Мероприятия по разъяснению правовых последствий употребления и незаконного оборота синтетических наркотиков проводятся специалистами управления в рамках реализации «Комплексного плана борьбы с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы».



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