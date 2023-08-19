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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:19

Просмотров: 282

Насколько подорожали канцтовары в Мангистау

Как увеличились цены на книги и канцелярские товары по стране, подсчитало мониторинговое агентство Energyprom.kz.

Школьная ярмарка в Актау. Фото автора
По итогам июля, цены на книги и канцелярские товары поднялись сразу на 44,7 процента за год. В том числе книги подорожали на 15 процентов, из них словари иностранного языка - на 15 процентов. Канцелярские товары выросли в цене на 64,4 процента, из них бумага А4 - на 99,6 процента, школьные тетради - на 77,2 процента, альбомы для рисования - на 44,1 процента, наборы цветных карандашей - на 41,9 процента, шариковые ручки - на 38,6 процента.

В региональном разрезе наибольший рост цен на книги и канцелярские товары наблюдался в Астане: на 76,2 процента за год. Удорожание также зафиксировали в Актюбинской (на 68,5 процента), Западно-Казахстанской (на 60,1 процента), Акмолинской (на 59,1 процента) и Восточно-Казахстанской (на 58,3 процента) областях.

В Мангистауской области стоимость выросла на 47,8 процента.

Насколько подорожали канцтовары в Мангистау


Напомним, на какую сумму обойдется одеть первоклашку и приобрести для него канцелярские принадлежности в Актау.



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