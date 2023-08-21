Смерть роженицы расследуют в Жанаозене: подозреваемые в халатности врачи получили строгий выговор

Фото предоставили родственники Биби Куановой
По словам директора Жанаозенской многопрофильной городской больницы Серика Аскарова, в связи со смертью роженицы, 32-летней Биби Куановой, двое врачей были привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора.
- На данный момент они остаются на своих должностях, так как расследование еще не завершено. Окончательное решение будет принято комиссией, занимающейся выяснением обстоятельств смерти пациентки. Дополнительные результаты проверки будут оглашены позднее, - поделился Серик Аскаров.
Директор больницы также прокомментировал видеоролик, снятый в день госпитализации Биби Куановой. На кадрах видно, что, помимо санитаров, женщину поднимают на носилках её родственники, поскольку лифт в больнице не функционировал.
- В тот день произошел резкий скачок в подаче электроэнергии, из-за чего лифт не работал примерно 5-10 минут. После этого промежутка подъемник снова начал функционировать, - дополнил Серик Аскаров.
Ранее сообщалось, что Анаргуль Куанова, мать скончавшейся 32-летней Биби Куановой, намерена судиться с врачами отделения гинекологии Жанаозенской многопрофильной городской больницы. Она заявила, что врачи проявили халатность, из-за которой ее дочь умерла.
- На данный момент они остаются на своих должностях, так как расследование еще не завершено. Окончательное решение будет принято комиссией, занимающейся выяснением обстоятельств смерти пациентки. Дополнительные результаты проверки будут оглашены позднее, - поделился Серик Аскаров.
Директор больницы также прокомментировал видеоролик, снятый в день госпитализации Биби Куановой. На кадрах видно, что, помимо санитаров, женщину поднимают на носилках её родственники, поскольку лифт в больнице не функционировал.
- В тот день произошел резкий скачок в подаче электроэнергии, из-за чего лифт не работал примерно 5-10 минут. После этого промежутка подъемник снова начал функционировать, - дополнил Серик Аскаров.
Ранее сообщалось, что Анаргуль Куанова, мать скончавшейся 32-летней Биби Куановой, намерена судиться с врачами отделения гинекологии Жанаозенской многопрофильной городской больницы. Она заявила, что врачи проявили халатность, из-за которой ее дочь умерла.
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