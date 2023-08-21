Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 21 Августа
+29...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 461.71 KZT
  • €1 = 501.69 KZT
  • 1 RUB = 4.95 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 17:19

Просмотров: 67

Смерть роженицы расследуют в Жанаозене: подозреваемые в халатности врачи получили строгий выговор

Расследование по факту смерти роженицы в Жанаозене продолжается. Двое врачей, которых родственники погибшей обвинили в халатности, получили строгий выговор, но при этом они продолжают работать. Об этом сообщил директор Жанаозенской многопрофильной городской больницы Серик Аскаров.

Фото предоставили родственники Биби Куановой
По словам директора Жанаозенской многопрофильной городской больницы Серика Аскарова, в связи со смертью роженицы, 32-летней Биби Куановой, двое врачей были привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

- На данный момент они остаются на своих должностях, так как расследование еще не завершено. Окончательное решение будет принято комиссией, занимающейся выяснением обстоятельств смерти пациентки. Дополнительные результаты проверки будут оглашены позднее, - поделился Серик Аскаров.



Директор больницы также прокомментировал видеоролик, снятый в день госпитализации Биби Куановой. На кадрах видно, что, помимо санитаров, женщину поднимают на носилках её родственники, поскольку лифт в больнице не функционировал.

- В тот день произошел резкий скачок в подаче электроэнергии, из-за чего лифт не работал примерно 5-10 минут. После этого промежутка подъемник снова начал функционировать, - дополнил Серик Аскаров.

Ранее сообщалось, что Анаргуль Куанова, мать скончавшейся 32-летней Биби Куановой, намерена судиться с врачами отделения гинекологии Жанаозенской многопрофильной городской больницы. Она заявила, что врачи проявили халатность, из-за которой ее дочь умерла.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика