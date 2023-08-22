Мангистау занял первое место в рейтинге регионов по стоимости жизни

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В мировом рейтинге стран по стоимости жизни Казахстан занял 133 место из 197 с показателем $702. Об этом сообщается в Telegram-канале Анель Давлетгалиевой «Об экономике, как она есть».
Самым дорогим регионом в Казахстане считается Мангистау. В этой системе учитываются данные о 9294 городах и 197 странах. Соседними регионами по стоимости жизни близкими к Казахстану являются Монголия со значением $703 и Сомали с показателем $701.
Стоимость жизни включает в себя расходы на аренду жилья, продукты питания, транспорт и другие необходимые затраты на проживание, которые формируют "потребительскую корзину" для среднего образа жизни. Этот показатель также называют «прожиточным минимумом».
Однако следует отметить, что прожиточный минимум в Казахстане не составляет $702, а гораздо ниже – $87,9 (40567 тенге по текущему курсу 461.71 за доллар). Прожиточный минимум определяется как минимальный денежный доход на человека, достаточный для покрытия расходов на необходимый набор продуктов питания, товаров и услуг для обеспечения базовой жизнедеятельности.
Рейтинг регионов Казахстана:
- Мангистауская область $135
- Астана $120
- Восточно-Казахстанская область $113
- Алматы $112
- Алматинская область $108
- Улытауская область $107
- Абайская область $107
- Жетысуйская область $106
- Акмолинская область $106
- Павлодарская область $106
- Северо-Казахстанская область $105
- Атырауская область $104
- Шымкент $104
- Костанайская область $104
- Карагандинская область $103
- Жамбылская область $102
- Западно-Казахстанская область $99
- Актюбинская область $99
- Кызылординская область $97
- Туркестанская область $97
Самым дорогим регионом в Казахстане считается Мангистау. В этой системе учитываются данные о 9294 городах и 197 странах. Соседними регионами по стоимости жизни близкими к Казахстану являются Монголия со значением $703 и Сомали с показателем $701.
Стоимость жизни включает в себя расходы на аренду жилья, продукты питания, транспорт и другие необходимые затраты на проживание, которые формируют "потребительскую корзину" для среднего образа жизни. Этот показатель также называют «прожиточным минимумом».
Однако следует отметить, что прожиточный минимум в Казахстане не составляет $702, а гораздо ниже – $87,9 (40567 тенге по текущему курсу 461.71 за доллар). Прожиточный минимум определяется как минимальный денежный доход на человека, достаточный для покрытия расходов на необходимый набор продуктов питания, товаров и услуг для обеспечения базовой жизнедеятельности.
Рейтинг регионов Казахстана:
- Мангистауская область $135
- Астана $120
- Восточно-Казахстанская область $113
- Алматы $112
- Алматинская область $108
- Улытауская область $107
- Абайская область $107
- Жетысуйская область $106
- Акмолинская область $106
- Павлодарская область $106
- Северо-Казахстанская область $105
- Атырауская область $104
- Шымкент $104
- Костанайская область $104
- Карагандинская область $103
- Жамбылская область $102
- Западно-Казахстанская область $99
- Актюбинская область $99
- Кызылординская область $97
- Туркестанская область $97
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