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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 16:46

Просмотров: 1063

В полиции Мангистау назвали фейком информацию об изменении скоростного режима на дороге в аэропорт

В Instagram обсуждают видео, в котором говорится, что по дороге в аэропорт Актау разрешено ездить со скоростью 100 километров в час. Информацию об этом опровергли в департаменте полиции Мангистауской области.

Кадр с видеоролика
В опубликованном видеоролике говорится, что теперь по дороге в аэропорт Актау разрешено ездить со скоростью 100 километров в час.

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области опровергли эту информацию, сообщив, что разрешенная скорость движения на данном участке 80 километров в час.

- На данной автодороге временно ограничена скорость движения транспортных средств до 80 км/час и 50 км/час, установлены соответствующие временные дорожные знаки. Автоматизированные системы фиксации нарушений ПДД «Сергек» настроены в соответствии с временными дорожными знаками. Что касается дороги до баз отдыха, то, учитывая многочисленные обращения, было принято решение об увеличении скоростного режима до 80 километров в час, по межрайонным, междугородним трассам водители могут передвигаться со скоростью не более 110 километров в час, - пояснили в полицейском ведомстве.



Ранее сообщалось, что на дорогах Актау ввели изменения скоростного режима после запуска системы «Сергек». В городе убрали дорожные знаки ограничения максимальной скорости 40 км/ч. Это значит, что на всех дорогах города можно ездить со скоростью не более 60 км/ч. На отдельных участках дорог планируются установить предупреждающие знаки с указанием максимальной скорости движения.



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Комментарии ( 2 )

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  • Papirosso
 bake (Посетители) Сегодня, 18:14
пока эту дорогу доведут до ума, нужен будет текущий ремонт. почему не задают вопрос о сроках? когда закончат?
 
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  • Yareke
  • Papirosso
 Ed Word (Посетители) Сегодня, 17:43
Кажется фейком можно также назвать правильность работы ДП? Поясняю, ранее ДП сообщали что Сергек настроен в соответствии с временными знаками.
При этом этот же стандарт на который ссылается ДП гласит - "4.5 Технические средства регулирования дорожного движения, применение которых было вызвано причинами временного характера (дорожно-ремонтные работы, сезонные особенности движения и т.п.), должны быть немедленно демонтированы после устранения указанных причин. При этом знаки и светофоры допускается закрывать чехлами.", при этом нет указания что измерительные приборы контроля должны быть настроенны на временные знаки, получаем отсутствие основания или получается не обоснованное, т.е. самовольное трактование стандарта похоже? ...а если нет, то соответственно контрольные приборы должны быть настроены без ориентирования на временные знаки которые должны быть, но почему то не демонтированы немедленно, а наоборот установлены ЖБ по каким то непонятным причинам, и не закрыты чехлами при отсутствии работ в зоне действия знака.
ОК, не убрали, но работы то фактически не ведутся в зонах действия многих знаков (!), почему ДП не ссылаясь на этот стандарт не требует от дорожников немедленного демонтажа, а устанавливает скоростной режим на основании временных знаков там где работы не ведуться по факту? Что скажет на это ДП? Мир всем!
 
 

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