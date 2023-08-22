В полиции Мангистау назвали фейком информацию об изменении скоростного режима на дороге в аэропорт

В опубликованном видеоролике говорится, что теперь по дороге в аэропорт Актау разрешено ездить со скоростью 100 километров в час.В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области опровергли эту информацию, сообщив, что разрешенная скорость движения на данном участке 80 километров в час.- На данной автодороге временно ограничена скорость движения транспортных средств до 80 км/час и 50 км/час, установлены соответствующие временные дорожные знаки. Автоматизированные системы фиксации нарушений ПДД «Сергек» настроены в соответствии с временными дорожными знаками. Что касается дороги до баз отдыха, то, учитывая многочисленные обращения, было принято решение об увеличении скоростного режима до 80 километров в час, по межрайонным, междугородним трассам водители могут передвигаться со скоростью не более 110 километров в час, - пояснили в полицейском ведомстве.Ранее сообщалось, что на дорогах Актау ввели изменения скоростного режима после запуска системы «Сергек». В городе убрали дорожные знаки ограничения максимальной скорости 40 км/ч. Это значит, что на всех дорогах города можно ездить со скоростью не более 60 км/ч. На отдельных участках дорог планируются установить предупреждающие знаки с указанием максимальной скорости движения.