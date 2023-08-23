ГАСК Мангистауской области: незаконно строящийся дом в жилом массиве «Приморский» подлежит сносу

Фото жителей жилого массива «Приморский»
В ведомстве рассказали, что в декабре 2022 года была проведена внеплановая проверка в отношении застройщика жилого комплекса «Морской бриз», расположенного на земельном участке №60 в жилом массиве «Приморский». В ходе проверки было обнаружено, что данный комплекс возводится без разрешительных документов (отсутствуют – рабочий проект, положительное заключение экспертизы на рабочий проект и уведомление о начале строительно-монтажных работ), также нет сопровождения авторского и технического надзоров. По итогам проверки в отношении застройщика приняты меры административного взыскания согласно статьям 316, 321 и 463 КоАП РК и выдано предписание о приостановке строительно-монтажных работ.
- Однако застройщик не смотря на предписания контрольно-надзорного органа, продолжал строительство, публикуя рекламу по продаже жилых помещений в незаконно строящемся объекте, тем самым увеличивая количество вкладчиков. Хотим отметить, что данный объект является «самовольной постройкой». Нет никаких гарантии на качество несущих конструкции, - рассказали в ГАСК региона.
По данным управления, в начале текущего года ГАСК обратился в суд по сносу данного объекта в соответствии со статьей 244 Гражданского кодекса РК.
- В апреле этого года суд вынес решение о сносе объекта самовольной постройки, то есть наш иск был удовлетворен. Далее застройщик подал апелляционную жалобу, и решением суда от 13 июня текущего года жалоба оставлена без удовлетворения, то есть решение суда о сносе вступило в законную силу, - отметили в управлении государственного архитектурно - строительного контроля.
На сегодняшний день исполнительный лист по сносу объекта находится на производстве у судебных исполнителей, сообщили в ГАСКе.
Ранее в редакцию Lada.kz обратились жители жилого массива «Приморский» с жалобой на возведение четырехэтажного дома на улице «Полевая». По словам людей, в сельском акимате им подтвердили, что объект строиться нелегально.
- Однако застройщик не смотря на предписания контрольно-надзорного органа, продолжал строительство, публикуя рекламу по продаже жилых помещений в незаконно строящемся объекте, тем самым увеличивая количество вкладчиков. Хотим отметить, что данный объект является «самовольной постройкой». Нет никаких гарантии на качество несущих конструкции, - рассказали в ГАСК региона.
По данным управления, в начале текущего года ГАСК обратился в суд по сносу данного объекта в соответствии со статьей 244 Гражданского кодекса РК.
- В апреле этого года суд вынес решение о сносе объекта самовольной постройки, то есть наш иск был удовлетворен. Далее застройщик подал апелляционную жалобу, и решением суда от 13 июня текущего года жалоба оставлена без удовлетворения, то есть решение суда о сносе вступило в законную силу, - отметили в управлении государственного архитектурно - строительного контроля.
На сегодняшний день исполнительный лист по сносу объекта находится на производстве у судебных исполнителей, сообщили в ГАСКе.
Ранее в редакцию Lada.kz обратились жители жилого массива «Приморский» с жалобой на возведение четырехэтажного дома на улице «Полевая». По словам людей, в сельском акимате им подтвердили, что объект строиться нелегально.