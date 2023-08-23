КМГ подвело финансовые итоги: на результаты повлияли перебои в электроснабжении и снижение цены на нефть

Сегодня, 23 августа 2023 года, АО НК «КазМунайГаз» провело День эмитента в онлайн формате на площадке казахстанской фондовой биржи KASE по операционным и финансовым результатам за первое полугодие 2023 года.



- Производственные результаты первого полугодия 2023 года показали положительную динамику. При этом макроэкономическая ситуация и снижение средней цены на нефть марки Brent на 26,2 процента оказывали влияние на финансовые показатели. Помимо неблагоприятной ценовой конъюнктуры влияние на показатели АО НК «КазМунайГаз» оказали регулярные перебои в электроснабжении на добывающих активах, - сказала заместитель председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» Диана Арысова.



В июне отчетного года Компания по результатам 2022 года выплатила рекордные дивиденды своим акционерам в размере 300 млрд тенге или 491,71 тенге на одну простую акцию.



- С обретением статуса публичной Компании мы все более нацелены на объективное и своевременное освещение деятельности КазМунайГаза, чтобы выстроить доверительный и прозрачный диалог со всеми нашими заинтересованными сторонами, включая наших многочисленных акционеров и инвестиционное сообщество в целом, - отметила Диана Арысова.