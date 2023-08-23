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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:44

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КМГ подвело финансовые итоги: на результаты повлияли перебои в электроснабжении и снижение цены на нефть

Несмотря на рост производственных показателей, ряд финансовых результатов компании ввиду падения цен на нефть на 26 процентов продемонстрировал снижение. Также, по словам заместителя председателя Правления Дианы Арысовой, помимо неблагоприятной ценовой конъюнктуры влияние на показатели АО НК «КазМунайГаз» оказали регулярные перебои в электроснабжении на добывающих активах.

Фото пресс-службы компании
Сегодня, 23 августа 2023 года, АО НК «КазМунайГаз» провело День эмитента в онлайн формате на площадке казахстанской фондовой биржи KASE по операционным и финансовым результатам за первое полугодие 2023 года.

- Производственные результаты первого полугодия 2023 года показали положительную динамику. При этом макроэкономическая ситуация и снижение средней цены на нефть марки Brent на 26,2 процента оказывали влияние на финансовые показатели. Помимо неблагоприятной ценовой конъюнктуры влияние на показатели АО НК «КазМунайГаз» оказали регулярные перебои в электроснабжении на добывающих активах, - сказала заместитель председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» Диана Арысова.

В июне отчетного года Компания по результатам 2022 года выплатила рекордные дивиденды своим акционерам в размере 300 млрд тенге или 491,71 тенге на одну простую акцию.

- С обретением статуса публичной Компании мы все более нацелены на объективное и своевременное освещение деятельности КазМунайГаза, чтобы выстроить доверительный и прозрачный диалог со всеми нашими заинтересованными сторонами, включая наших многочисленных акционеров и инвестиционное сообщество в целом, - отметила Диана Арысова.



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