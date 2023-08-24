Серьёзные дефекты на трассе «Шетпе-Кызан» в Мангистау выявили специалисты

По словам инженеров цационального центра качества дорог, в нескольких участках на 49-85 километре упомянутой трассы, то есть между «Тасмурын-Мастек», появились глубокие трещины, а асфальтовое покрытие вздулось, раскрошилось и отслоилось. Даже на асфальтовом покрытии были обнаружены дефекты в виде глубоких ямок.



- Наши специалисты взяли несколько проб верхнего слоя асфальтового покрытия на этой дороге, то есть были взяты керны горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, и проверили их коэффициент уплотнения. В результате показатели водонасыщенности и коэффициента уплотнения не соответствовали требованиям нормативных документов. Мы уделяем пристальное внимание качественному завершению строительства данной дороги, - прокомментировал Хамзат Султанов, директор Мангистауского областного филиала РГП «Национальный центр качеств дорожных активов» МИИР РК.



По его словам, до конца текущего года в Мангистауской области планируется отремонтировать 165,2 километра автомобильных дорог республиканского значения. На двух объектах, общей протяженностью 64 километра, пройдет капитальный ремонт, на одном объекте протяженностью 101,2 километра - средний ремонт. Кроме этого на четырех автодорогах, общей протяженностью более 847 километров будут проведены текущие ремонтные работы.



- В этом году планируется реконструкция 238 километров дорог областного и районного значения, а также дорог внутрипоселковых и городских улиц. Из них будет отремонтировано 66 километров дорог. На данный момент ведется строительство 76 км дорог, еще на 96 км дорог пройдет текущий ремонт. Сейчас работы ведутся на 36 объектах. На основании заключенного договора все ремонтируемые объекты полностью охвачены проверочными работами. Например, по итогам семи месяцев текущего года проведено 251 выездное мероприятие по оценке качества материалов и работ, - сказал Хамзат Султанов.



Инженеры наццентра также следят за соблюдением нормативов дорожных знаков и дорожной разметки. В этом году коэффициенты светоотражения дорожных знаков были проверены в Актау. Специалисты проверили также дорожную разметку на 89-154 километрах дороги «Таушык-Киякты» и убедились в отсутствии дефектов. На данный момент с помощью специального оборудования проверяется отражающая способность дорожных знаков на участке 0-97 километров «Ата жолы».