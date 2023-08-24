Бетонные коробки и искусственные цветы: жительница Актау раскритиковала работу акимата

Жительница Актау в телеграмм-чате акима области выразила недовольство работой городской администрации. В частности, женщина выделила несколько проблем города, таких как: вывоз мусора, отсутствие государственных детских садов и школ в новых микрорайонах, некачественный уход за зелёными насаждениями, состояние детских площадок и проблемы благоустройства города.



- В первую очередь – это проблема с водой, каждое лето мы без неё, если дают – то по часам. Весь дом заставлен тарами под воду, бутылями. Озеленение – это просто позор. Каждый год выделяются сотни миллионов из бюджета, но эти деньги не доходят до полива. Сажают новые деревья, но их не поливают, и так из года в год. И так нехватка кислорода в городе, так ещё и зелени нет, - пожаловалась жительница Самал.



Женщина также отметила, что городские власти не пытаются справляться с жарой. По её ее словам, в советское время улицы поливали водой, чем компенсировали высокие температуры в летний период.



- Отдельно хочется отметить ситуацию с образовательными учреждениями. Строятся новые микрорайоны, а государственных школ и детских садов нет. Есть частные, где оплата от 70 тысяч тенге в месяц. Многие вынуждены водить своих детей в другие микрорайоны, а это тоже трата денег и неудобство. Перед тем, как строить новый микрорайон, власть должна, в первую очередь, обеспечить его будущих жителей детскими садами и школами. Государственными, не частными, - отметила жительница города.



Также она подняла вопрос благоустройства города и развивающийся в регионе туризм. По мнению горожанки, Актау нельзя назвать красивым городом, так как в нём отсутствуют даже клумбы с цветами.



- Они есть, да, но только на дорожном «кольце» в центре города и возле акиматов. В остальном город – сплошные дома, бизнес-центры, в целом – бетонные коробки и искусственные цветы. Нигде нет нормальных аллей, парков, скверов. Город к праздникам не украшают, поставят флажки в центре города и на этом всё. Да что говорить, если главные достопримечательности города – набережная и «Скальная тропа» в ужасном состоянии. Их никто не убирает, они в мусоре, сюда просто стыдно возить гостей. Какой туризм? – выразила возмущение Самал.



Женщина отметила, что наш регион много лет считается лидером по рождаемости, однако для детей в городе не предусмотрены условия. По её ее словам, детские площадки в Актау находятся в «убитом», изношенном состоянии, на которые отправлять своих детей небезопасно.



- И еще - вывоз мусора. Почему в выходные дни не вывозится мусор? Мусорные баки, переполненные стоят все выходные, этот мусор разносит ветром по всему городу, появляется ужасный запах, всё это тухнет, гниёт и доставляет дискомфорт жителям и гостям города. Когда уже у нас будет работающий акимат, а не просто отмывающий деньги? – задалась вопросом Самал.



В городской администрации ответили на возмущение жительницы. В частности, в исполнительном органе рассказали, как и кем производится уход за зелёными насаждениями города.



- С 2022 года занимается озеленением города TOO «Green City Aktau». Это - полив внутри и по периметру микрорайонов, обрезка сухостоя, рыхление почвы, химическая обработка деревьев, пропитка витаминами, посадка саженцев деревьев, кустарников, роз и однолетних цветов. Есть график по поливу зелёных насаждений, он производится водовозами. Общественные территории, парки с высокой концентрацией населения поливаются три раза в неделю. Центральные улицы и территории внутри микрорайонов поливаются каждые десять дней, - пояснили в акимате города.



Там же пояснили насчёт благоустройства города. По информации исполнительного органа, согласно итогам конкурса, работы ведутся подрядной организации ТОО «Alash Contruction».



- В настоящее время по городу ведутся работы по благоустройству и восстановлению разрушенных участков тротуарной дороги согласно списку. Касательно санитарной очистки городской территории: ее проводит подрядная организация ТОО «Акжол+К». Санитарная очистка территории города, внутри микрорайонов и набережных участков (в том числе на «Скальной тропе») проводится без выходных в соответствии с ежедневным графиком, - отметили в акимате.



В городской администрации рассказали, что в текущем году на территории Актау планируется установить десять детских и восемь спортивных площадок. В настоящее время уже ведутся монтажные работы.



В акимате также предоставили список организаций, занимающихся вывозом мусора на территории города – это восемь компаний по вывозу твёрдых бытовых отходов физических и юридических лиц:



- ТОО Caspiy Operating;

- ТОО «Мунайлы Қызмет»;

- ТОО «СоцСервис-А»;

- ТОО «Евро Сервис Джо»;

- ТОО «Атамекен-Тазалық»;

- ТОО WRS;

- ТОО «Эко Каспий»;

- ТОО «Көктем Тазалық Эко».



- Работы по вывозу твердых бытовых отходов на территории города проводятся ежедневно, без выходных, в соответствии с графиком работы подрядных организаций, - добавили в акимате Актау.