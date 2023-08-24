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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 13:27

Просмотров: 699

Бетонные коробки и искусственные цветы: жительница Актау раскритиковала работу акимата

Проблемы воды, озеленения, вывоза мусора, отсутствия школ и детских садов в новых микрорайонах, а также благоустройства города озвучила в телеграмм-чате акима области жительница Актау. В акимате города прокомментировали обращение женщины.

Иллюстративное фото из архива lada.kz
Жительница Актау в телеграмм-чате акима области выразила недовольство работой городской администрации. В частности, женщина выделила несколько проблем города, таких как: вывоз мусора, отсутствие государственных детских садов и школ в новых микрорайонах, некачественный уход за зелёными насаждениями, состояние детских площадок и проблемы благоустройства города.

- В первую очередь – это проблема с водой, каждое лето мы без неё, если дают – то по часам. Весь дом заставлен тарами под воду, бутылями. Озеленение – это просто позор. Каждый год выделяются сотни миллионов из бюджета, но эти деньги не доходят до полива. Сажают новые деревья, но их не поливают, и так из года в год. И так нехватка кислорода в городе, так ещё и зелени нет, - пожаловалась жительница Самал.

Женщина также отметила, что городские власти не пытаются справляться с жарой. По её ее словам, в советское время улицы поливали водой, чем компенсировали высокие температуры в летний период.

- Отдельно хочется отметить ситуацию с образовательными учреждениями. Строятся новые микрорайоны, а государственных школ и детских садов нет. Есть частные, где оплата от 70 тысяч тенге в месяц. Многие вынуждены водить своих детей в другие микрорайоны, а это тоже трата денег и неудобство. Перед тем, как строить новый микрорайон, власть должна, в первую очередь, обеспечить его будущих жителей детскими садами и школами. Государственными, не частными, - отметила жительница города.

Также она подняла вопрос благоустройства города и развивающийся в регионе туризм. По мнению горожанки, Актау нельзя назвать красивым городом, так как в нём отсутствуют даже клумбы с цветами.

- Они есть, да, но только на дорожном «кольце» в центре города и возле акиматов. В остальном город – сплошные дома, бизнес-центры, в целом – бетонные коробки и искусственные цветы. Нигде нет нормальных аллей, парков, скверов. Город к праздникам не украшают, поставят флажки в центре города и на этом всё. Да что говорить, если главные достопримечательности города – набережная и «Скальная тропа» в ужасном состоянии. Их никто не убирает, они в мусоре, сюда просто стыдно возить гостей. Какой туризм? – выразила возмущение Самал.

Женщина отметила, что наш регион много лет считается лидером по рождаемости, однако для детей в городе не предусмотрены условия. По её ее словам, детские площадки в Актау находятся в «убитом», изношенном состоянии, на которые отправлять своих детей небезопасно.

- И еще - вывоз мусора. Почему в выходные дни не вывозится мусор? Мусорные баки, переполненные стоят все выходные, этот мусор разносит ветром по всему городу, появляется ужасный запах, всё это тухнет, гниёт и доставляет дискомфорт жителям и гостям города. Когда уже у нас будет работающий акимат, а не просто отмывающий деньги? – задалась вопросом Самал.

В городской администрации ответили на возмущение жительницы. В частности, в исполнительном органе рассказали, как и кем производится уход за зелёными насаждениями города.

- С 2022 года занимается озеленением города TOO «Green City Aktau». Это - полив внутри и по периметру микрорайонов, обрезка сухостоя, рыхление почвы, химическая обработка деревьев, пропитка витаминами, посадка саженцев деревьев, кустарников, роз и однолетних цветов. Есть график по поливу зелёных насаждений, он производится водовозами. Общественные территории, парки с высокой концентрацией населения поливаются три раза в неделю. Центральные улицы и территории внутри микрорайонов поливаются каждые десять дней, - пояснили в акимате города.

Там же пояснили насчёт благоустройства города. По информации исполнительного органа, согласно итогам конкурса, работы ведутся подрядной организации ТОО «Alash Contruction».

- В настоящее время по городу ведутся работы по благоустройству и восстановлению разрушенных участков тротуарной дороги согласно списку. Касательно санитарной очистки городской территории: ее проводит подрядная организация ТОО «Акжол+К». Санитарная очистка территории города, внутри микрорайонов и набережных участков (в том числе на «Скальной тропе») проводится без выходных в соответствии с ежедневным графиком, - отметили в акимате.

В городской администрации рассказали, что в текущем году на территории Актау планируется установить десять детских и восемь спортивных площадок. В настоящее время уже ведутся монтажные работы.

В акимате также предоставили список организаций, занимающихся вывозом мусора на территории города – это восемь компаний по вывозу твёрдых бытовых отходов физических и юридических лиц:

- ТОО Caspiy Operating;
- ТОО «Мунайлы Қызмет»;
- ТОО «СоцСервис-А»;
- ТОО «Евро Сервис Джо»;
- ТОО «Атамекен-Тазалық»;
- ТОО WRS;
- ТОО «Эко Каспий»;
- ТОО «Көктем Тазалық Эко».

- Работы по вывозу твердых бытовых отходов на территории города проводятся ежедневно, без выходных, в соответствии с графиком работы подрядных организаций, - добавили в акимате Актау.



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Комментарии ( 2 )

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Кинст (Посетители) Сегодня, 14:47
Работы по вывозу твердых бытовых отходов на территории города проводятся ежедневно, без выходных, в соответствии с графиком работы подрядных организаций, - добавили в акимате Актау

А ещё лучше отвечать не по бумажным отчётам, а самим оторвать пятую точку от кресла, выйти из кондиционированного помещения на улицу, в жару и ножками пройтись по микрорайонам - может тогда увидят, что Самал во многом права!
Вывоз мусора - мусорные баки сзади бывшего ДК "Дружба" (1 мкрн.) уже который день стоят наполненные доверху. Мусор складируется уже вокруг баков, разносится ветром, животными и людьми низких моральных и социальных устоев. А ведь к тому же на улице не зима - жаркое солнце, помноженное на нагретый металл баков, делает своё дело по "озонированию" воздуха вокруг мусорки.
П.С. по крайней мере, сегодня утром в 8 часов была такая картина.
 
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  • Ingul
  • Кинст
 Sensation (Посетители) Сегодня, 14:24
Пустые обещания по озеленению и благоустройству, хотя деньги на все стабильно выделяются и осваиваются
 
 

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