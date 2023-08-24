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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Вчера, 17:15

Просмотров: 1141

Безработные жители Форт-Шевченко обратились к власти

Видеообращение недовольные граждане опубликовали в Сети. Они собрались у здания местного акимата и потребовали решить их проблему с безработицей.

Кадр видео
Жители Форт-Шевченко записали видеообращение с просьбой решить вопрос с безработицей. По словам безработных, их дети нуждаются в срочном медицинском обследовании и лечении, а отсутствие работы не даёт возможности получать эту помощь.

- Мы уже два года просим акима Тупкараганского района трудоустроить нас, помочь в лечении детей. Но решения нет. Он только перечисляет компании, которые работают в районе, но мы устали от бездействия акима и его пустых обещаний. Аким обещал трудоустроить нас, был составлен список, который заверили печатью акимата. Но больше никаких действий. Мы требуем устроить нас на постоянную работу и предупреждаем, что не уйдём отсюда, пока наши требования не будут выполнены, - говорится в обращении людей.




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