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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Вчера, 17:55

Просмотров: 747

Акимат: Более 10 миллиардов инвестиций вложили в аэропорт Актау после передачи его турецкой компании

В акимате Мангистауской области прокомментировали информацию о сумме инвестиций, которые были вложены частной турецкой компанией в аэропорт Актау.

Иллюстративное фото из архива lada.kz
В управлении финансов Мангистауской области рассказали о передаче аэропорта в частные руки.

В 2007 году были заключены договоры доверительного управления без права последующего выкупа на передачу 100 процентов пакета акций АО «Международный Аэропорт Актау» и концессии строительства терминала с частной Компанией на конкурсной основе. Такое решение было принято для вложения инвестиций в реконструкцию существующей взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки перрона, а также для строительства и эксплуатации нового пассажирского терминала.

- Компанией обязательства, предусмотренные в договорах по вложению инвестиций, в полном объёме выполнены. Сумма вложенных инвестиций составляет более 10 миллиардов тенге, - отметили в управлении финансов.

Выплаченная частной компанией сумма в размере 15,25 миллиона тенге в бюджет области, является ежегодным вознаграждением в виде дивидендов за управление государственным пакетом акций АО «Международный аэропорт Актау».

- Вместе с тем, частная компания по сей день продолжает вложение инвестиций по взятым на себя обязательствам договору Концессии и доверительного управления, - добавили в акимате области.

Акимат Мангистауской области получил 15,25 миллиона тенге дивидендов от турецкой компании, которая управляет аэропортом Актау. Общий совокупный доход АО «Международный аэропорт Актау» в 2022 году был в 134 раза больше размера дивидендов и превысил 2 миллиарда тенге.



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