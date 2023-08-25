Где установлены кнопки «SOS» в Актау

Устройство, оснащённое кнопкой SOS, как рассказали в полиции, представляет собой удобную сервисную систему, позволяющую быстро обратиться в полицию.



- Жители города могут обратиться за помощью в правоохранительные органы с помощью одного нажатия данной кнопки. Оператор центра управления чрезвычайными ситуациями определяет местонахождение человека, нуждающегося в помощи и принимает меры по быстрому реагированию и оказанию соответствующей помощи. Кнопки «SOS» являются эффективным средством предоставления качественных услуг населению, - сообщили в управлении полиции Актау.



Местоположения кнопок экстренного вызова полиции на территории города Актау:



1. в районе «Амфитеатра»;

2. в районе парка «Ақбота»;

3. 2 микрорайон в районе торгового центра «Алатау»;

4. 7 микрорайон, монумент «Вечный огонь»;

5. 11 микрорайон, площадь «Ынтымақ»;

6. в районе поселка «Приморский»;

7. 16 микрорайон, в районе «ТРК Актау»;

8. 30 микрорайон, в районе торгового центра «Олжа»;

9. 31 микрорайон в районе базара «Ақ базар»;

10. 31 микрорайон в районе «Сары базар» (Желтый рынок).



В полиции также отметили, что кнопкой «SOS» могут воспользоваться туристы, плохо знающие город. А также те, кто заблудился.