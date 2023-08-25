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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 11:21

Просмотров: 6

Где установлены кнопки «SOS» в Актау

В управлении полиции Актау предоставили список общественных мест, где установлены кнопки «SOS».

Иллюстративное фото
Устройство, оснащённое кнопкой SOS, как рассказали в полиции, представляет собой удобную сервисную систему, позволяющую быстро обратиться в полицию.

- Жители города могут обратиться за помощью в правоохранительные органы с помощью одного нажатия данной кнопки. Оператор центра управления чрезвычайными ситуациями определяет местонахождение человека, нуждающегося в помощи и принимает меры по быстрому реагированию и оказанию соответствующей помощи. Кнопки «SOS» являются эффективным средством предоставления качественных услуг населению, - сообщили в управлении полиции Актау.

Местоположения кнопок экстренного вызова полиции на территории города Актау:

1. в районе «Амфитеатра»;
2. в районе парка «Ақбота»;
3. 2 микрорайон в районе торгового центра «Алатау»;
4. 7 микрорайон, монумент «Вечный огонь»;
5. 11 микрорайон, площадь «Ынтымақ»;
6. в районе поселка «Приморский»;
7. 16 микрорайон, в районе «ТРК Актау»;
8. 30 микрорайон, в районе торгового центра «Олжа»;
9. 31 микрорайон в районе базара «Ақ базар»;
10. 31 микрорайон в районе «Сары базар» (Желтый рынок).

В полиции также отметили, что кнопкой «SOS» могут воспользоваться туристы, плохо знающие город. А также те, кто заблудился.



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