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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Вчера, 19:19

Просмотров: 1356

На республиканских трассах Мангистау планируют установить арки измерения скоростного режима

Девять программно-аппаратных комплексов Zerek-2 планируют установить на трассах республиканского значения, проходящих на территории нашего региона. Об этом сообщили в Мангистауском филиале АО «НК «КазАвтоЖол».

Фото с сайта polisia.kz
В целях усиления контроля по обеспечению безопасности дорожного движения и профилактики дорожно-транспортных происшествий, как передаёт Polisia.kz, МВД совместно с Комитетом автомобильных дорог и АО «НК «КазАвтоЖол» реализовало сервис по использованию камер на загородных трассах для фиксации нарушений скорости транспортных средств.

– 33 программно-аппаратных комплекса Zerek-2 интегрированы с единым реестром административных производств, то есть отправка предписаний будет осуществляться нарушителям в автоматическом режиме. На сегодняшний день комплексы готовы к работе на автодорогах Шымкент – Кызылорда, Шымкент – граница Узбекистана, Шымкент – Тараз, Тараз – Кайнар, Конаев – Талдыкорган и Астана – Павлодар. Подобный программный комплекс ранее был запущен на трассе Кокшетау – Астана и по сей день показывает хорошие результаты по регистрации нарушений правил дорожного движения, – сообщила старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Актоты Боранова.

В областном филиале КТЖ рассказали о том, будут ли устанавливать на трассах Мангистау оборудование для измерения скоростного режима.

- На участках трасс республиканского значения на территории региона предусмотрена установка девяти контрольных арок с оборудованием для измерения скоростного режима. Ввод в эксплуатацию оборудования запланирован после введения системы взимания платы за проезд по автодорогам, - сообщили в филиале.



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Комментарии ( 1 )

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