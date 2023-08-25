Озеленители Актау: МАЭК вновь перекрыл подачу воды на полив

С 1 мая ТОО «МАЭК» расторг договор с ТОО «Green city Аktau» на подачу воды для полива зеленых насаждений в городе. В июне был заключен новый договор на подачу 400 кубометров воды в неделю.



- В настоящее время МАЭК снова отключил воду. Поэтому парки и скверы, где установлена поливочная система, поливаются водовозами, водой из родника, силами наших сотрудников.



В компании-озеленителе рассказали, что уходом за зелеными насаждениями в Актау занимаются более 150 человек. Полив осуществляется при помощи 30 водовозов - 20 из которых производят полив внутри микрорайонов, а десять водовозов поливают по периметру.



- В дневное время с 07:00 до 19:00 поливаются деревья внутри и по периметру микрорайонов. Вечерний полив производится с 18:00 до 00:00 часов. В ночное время действуют 15 водовозов, - пояснили в компании.



В организации прокомментировали жалобу жителей города на отсутствие полива парка в районе памятника Тобаниязу Алниязулы и на территории возле роддома в 26 микрорайоне.



- Полив производится согласно графику, но в связи с жаркой погодой земля быстро высыхает. Полив сегодня был. Точно такая же ситуация с парком возле роддома в 26 микрорайоне. Там полив будет произведен 25 августа, - отметили в ТОО «Green city Аktau».