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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 08:26

Просмотров: 927

Озеленители Актау: МАЭК вновь перекрыл подачу воды на полив

Зеленые насаждения в парках и скверах поливаются из водовозов силами ТОО «Green city Аktau». Воду, которую подавали в поливочные системы, перекрыли в ТОО «МАЭК», сообщили в компании.

Коллаж из фото пользователя Сети
С 1 мая ТОО «МАЭК» расторг договор с ТОО «Green city Аktau» на подачу воды для полива зеленых насаждений в городе. В июне был заключен новый договор на подачу 400 кубометров воды в неделю.

- В настоящее время МАЭК снова отключил воду. Поэтому парки и скверы, где установлена поливочная система, поливаются водовозами, водой из родника, силами наших сотрудников.

В компании-озеленителе рассказали, что уходом за зелеными насаждениями в Актау занимаются более 150 человек. Полив осуществляется при помощи 30 водовозов - 20 из которых производят полив внутри микрорайонов, а десять водовозов поливают по периметру.

- В дневное время с 07:00 до 19:00 поливаются деревья внутри и по периметру микрорайонов. Вечерний полив производится с 18:00 до 00:00 часов. В ночное время действуют 15 водовозов, - пояснили в компании.

В организации прокомментировали жалобу жителей города на отсутствие полива парка в районе памятника Тобаниязу Алниязулы и на территории возле роддома в 26 микрорайоне.

- Полив производится согласно графику, но в связи с жаркой погодой земля быстро высыхает. Полив сегодня был. Точно такая же ситуация с парком возле роддома в 26 микрорайоне. Там полив будет произведен 25 августа, - отметили в ТОО «Green city Аktau».



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Комментарии ( 2 )

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AnnaK. (Посетители) Сегодня, 11:42
Выходит, МАЭК последние лет 15 перекрывает воду. Засушили всё. Мы возле подъезда таскаем воду из квартиры 5 литровыми бутылками, и поливаем, чтобы дать шанс новым деревцам, которые сами начали расти. А так всё вырублено, одни пеньки остались.
 
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  • Космос
 Perspectiva (Посетители) Сегодня, 10:35
Когда МАЭК не перекрывал подачу воды на полив - ситуация с поливом была не лучше.
 
 

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