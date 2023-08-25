Насколько подорожали медикаменты в Мангистау

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По данным аналитиков, в годовой динамике наибольший годовой рост цен был зафиксирован в Алматы - сразу плюс 18 процентов за год. В тройке антилидеров также оказались Улытауская (плюс 15,4 процента) и Кызылординская (плюс 14,9 процента) области. Наименьший годовой рост цен был отмечен в Жетысуской области: на 5,9 процента. В Мангистауской области цены выросли на 11,1 процента за год.
Наибольшее удорожание в месячной динамике (июль) было отмечено в Павлодарской области: на 1,2 процента. Следом идут Улытауская (плюс 0,7 процента за месяц), Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Жетысуская и Костанайская (плюс 0,6 процента в каждом из регионов) области. В Мангистауской области – 0,2 процента. В Атырауской и Акмолинской областях цены остались на прежнем уровне. В Туркестанской, Карагандинской и Алматинской областях цены, напротив, немного снизились: на 0,4 процента, 0,3 процента и 0,1 процент соответственно.
Среди фармацевтической продукции в месячной динамике парацетамол подорожал на 2,4 процента, «Эссенциале форте Н» — на 1,6 процента, капли «Фенистил Нью» — на 1,3 процента, «Энап» — на 0,9 процента, активированный уголь — на 0,7 процента. Подешевела такая продукция, как ацикловир (на 0,7 процента), азитромицин и «Ингавирин» (на 0,6 процента), «Смекта» (на 0,5 процента), «Корвалол» (на 0,4 процента), «Ренни», спрей «Аквалор Форте» (на 0,3 процента), «Йодомарин» и ацетилсалициловая кислота (на 0,2 процента), «Нурофен» (на 0,1 процента).
В годовой динамике заметно подорожали парацетамол (сразу на 58,2 процента), раствор йода (на 29,9 процента), спрей «Аквалор Форте» (на 28,3 процента), амброксол (на 21,5 процента), ацетилсалициловая кислота (на 18 процента), активированный уголь (на 17,8 процента), ацикловир (на 16,5 процента).
Наибольшее удорожание в месячной динамике (июль) было отмечено в Павлодарской области: на 1,2 процента. Следом идут Улытауская (плюс 0,7 процента за месяц), Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Жетысуская и Костанайская (плюс 0,6 процента в каждом из регионов) области. В Мангистауской области – 0,2 процента. В Атырауской и Акмолинской областях цены остались на прежнем уровне. В Туркестанской, Карагандинской и Алматинской областях цены, напротив, немного снизились: на 0,4 процента, 0,3 процента и 0,1 процент соответственно.
Среди фармацевтической продукции в месячной динамике парацетамол подорожал на 2,4 процента, «Эссенциале форте Н» — на 1,6 процента, капли «Фенистил Нью» — на 1,3 процента, «Энап» — на 0,9 процента, активированный уголь — на 0,7 процента. Подешевела такая продукция, как ацикловир (на 0,7 процента), азитромицин и «Ингавирин» (на 0,6 процента), «Смекта» (на 0,5 процента), «Корвалол» (на 0,4 процента), «Ренни», спрей «Аквалор Форте» (на 0,3 процента), «Йодомарин» и ацетилсалициловая кислота (на 0,2 процента), «Нурофен» (на 0,1 процента).
В годовой динамике заметно подорожали парацетамол (сразу на 58,2 процента), раствор йода (на 29,9 процента), спрей «Аквалор Форте» (на 28,3 процента), амброксол (на 21,5 процента), ацетилсалициловая кислота (на 18 процента), активированный уголь (на 17,8 процента), ацикловир (на 16,5 процента).
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