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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:44

Просмотров: 172

Ювенальный суд Мангистауской области сменил адрес

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Мангистауской области изменил месторасположение. Об этом сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.

Фото из открытых источников
В ведомстве сообщили, что с 24 августа 2023 года изменено месторасположения специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Мангистауской области.

- Названный суд с указанной даты располагается по адресу: Актау, 8 микрорайон, здание 39«В». Контактный номер: 8 708 295 7820 «Wats Аpp» - администратор судов специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Мангистауской области Нұрболатқызы Айжамал, - говорится в сообщении пресс-службы суда.



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