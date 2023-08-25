Ювенальный суд Мангистауской области сменил адрес

В ведомстве сообщили, что с 24 августа 2023 года изменено месторасположения специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Мангистауской области.



- Названный суд с указанной даты располагается по адресу: Актау, 8 микрорайон, здание 39«В». Контактный номер: 8 708 295 7820 «Wats Аpp» - администратор судов специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Мангистауской области Нұрболатқызы Айжамал, - говорится в сообщении пресс-службы суда.