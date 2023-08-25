Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 25 Августа
+25...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 462.04 KZT
  • €1 = 501.22 KZT
  • 1 RUB = 4.89 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 14:24

Просмотров: 637

Тремя нефтетанкерами планируют пополнить пул судов казахстанско-арабского предприятия на Каспии

До конца нынешнего года ожидается пополнение пула совместного казахстанско-арабского предприятия Caspian Integrated Maritime Solutions (CIMS) тремя танкерами ADP - два Aframax (дедвейтом 115 000 тонн) и один Suezmax (дедвейтом 130 000 тонн). Об этом сообщили в пресс-службе КМГ.

Иллюстративное фото из архива lada.kz
Председатель Правления АО НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев в ходе рабочего визита в Абу-Даби (ОАЭ) встретился с председателем Правления Abu Dhabi Ports Group (ADP) Мохамедом Джума Аль-Шамиси.

При встрече они обсудили текущую деятельность совместного предприятия CIMS в рамках исполнения поручения Президента РК по развитию альтернативных маршрутов экспорта казахстанских углеводородов.

В частности, в прошлом месяце были приобретены новые нефтеналивные танкеры дедвейтом 8 000 тонн - «Taraz» и «Liwa», которые будут задействованы в перевозках казахстанской нефти по Каспийскому морю.

Совместный пул танкеров ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» (КМТФ, дочернее предприятие КМГ) и ADP состоит из четырех судов. В текущем году впервые был подписан договор на перевозку тенгизской нефти в международных водах с компанией Chevron. Танкеры КМТФ И ADP приступили к транспортировке груза по этому контракту.

До конца нынешнего года ожидается пополнение пула еще тремя танкерами: ADP - два Aframax (дедвейтом 115 000 тонн) и один Suezmax (дедвейтом 130 000 тонн).

- Мы удовлетворены развитием нашего сотрудничества с Abu Dhabi Ports Group. Сегодня мы активно работаем над тем, чтобы в перспективе расширить пул международных компаний, пользующихся нашими услугами по транспортировке нефти. В краткосрочной перспективе планируется совместное строительство танкеров для перевозки нефти в открытых морях и в Каспийском море. С учетом расширения танкерного флота в будущем наше совместное предприятие CIMS может стать морским логистическим игроком глобального масштаба, - отметил Магзум Мирзагалиев.

Кроме того, стороны обсудили программу трудоустройства казахстанцев на объектах ADP в ОАЭ и других странах. В настоящее время готовится проект соглашения между компаниями в данной области, предполагающего прием на работу казахстанских специалистов в течение пяти лет.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
ksero (Посетители) Сегодня, 15:37
Как раз 3 танкера были проданы с аукциона КМТФ в 2019 году, Атырау, Актобе и Орал. Атырау и Орал были свежие, 10 лет не было с момента начала эксплуатации.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика