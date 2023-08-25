Тремя нефтетанкерами планируют пополнить пул судов казахстанско-арабского предприятия на Каспии

Председатель Правления АО НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев в ходе рабочего визита в Абу-Даби (ОАЭ) встретился с председателем Правления Abu Dhabi Ports Group (ADP) Мохамедом Джума Аль-Шамиси.



При встрече они обсудили текущую деятельность совместного предприятия CIMS в рамках исполнения поручения Президента РК по развитию альтернативных маршрутов экспорта казахстанских углеводородов.



В частности, в прошлом месяце были приобретены новые нефтеналивные танкеры дедвейтом 8 000 тонн - «Taraz» и «Liwa», которые будут задействованы в перевозках казахстанской нефти по Каспийскому морю.



Совместный пул танкеров ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» (КМТФ, дочернее предприятие КМГ) и ADP состоит из четырех судов. В текущем году впервые был подписан договор на перевозку тенгизской нефти в международных водах с компанией Chevron. Танкеры КМТФ И ADP приступили к транспортировке груза по этому контракту.



До конца нынешнего года ожидается пополнение пула еще тремя танкерами: ADP - два Aframax (дедвейтом 115 000 тонн) и один Suezmax (дедвейтом 130 000 тонн).



- Мы удовлетворены развитием нашего сотрудничества с Abu Dhabi Ports Group. Сегодня мы активно работаем над тем, чтобы в перспективе расширить пул международных компаний, пользующихся нашими услугами по транспортировке нефти. В краткосрочной перспективе планируется совместное строительство танкеров для перевозки нефти в открытых морях и в Каспийском море. С учетом расширения танкерного флота в будущем наше совместное предприятие CIMS может стать морским логистическим игроком глобального масштаба, - отметил Магзум Мирзагалиев.



Кроме того, стороны обсудили программу трудоустройства казахстанцев на объектах ADP в ОАЭ и других странах. В настоящее время готовится проект соглашения между компаниями в данной области, предполагающего прием на работу казахстанских специалистов в течение пяти лет.