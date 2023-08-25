Елдеш Космаганбетов: Более ста тысяч мангистаусцев остаются вне системы обязательного социального медицинского страхования

Со слов главы филиала, на сегодняшний день участниками системы ОСМС в области являются 87,1% населения, это 676 982 человека (по республике – 83,2%). Наибольший удельный вес застрахованных граждан в Мангистауской области, а именно 62,5%, или 485 849 чел. относятся к 15-ти льготным категориям, также 26,4%, или 205 099 чел. населения – это наемные работники.



Елдеш Космаганбетов добавил, что вне системы ОСМС остаются еще 100 223 мангистауца, что создает определенные проблемы с доступностью этой части населения к медицинским услугам пакета ОСМС. Однако, они всегда имеют право на получение медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.



- Из числа незастрахованных, 17 тысяч человек являются нестабильными плательщиками. То есть, за них были получены когда-либо отчисления и взносы, но они не регулярны, вследствие чего образуется задолженность и статус застрахованности в медицинском страховании отсутствует. Ведь одно или двухразовая оплата ЕСП или взноса, как самостоятельного плательщика, не дает право получать медицинские услуги в пакете ОСМС в течение всех 12 месяцев. Важно соблюдать регулярность платежей. Преимуществом при наличии статуса застрахованного в системе ОСМС является возможность получения более широкого перечня медицинских услуг. Фонд, к примеру, финансирует консультативно-диагностические услуги, куда входят услуги КТ и МРТ, - подчеркнул директор филиала.



Из года в год, как сказал руководитель филиала, наблюдается рост количества поставщиков, заключивших договоры с Фондом.



- Например, если в 2020 году количество поставщиков составляло 46 медицинских организаций, то на начало 2023 года их число выросло до 77, из которых 51 – это частные клиники, - рассказал Е.Космаганбетов.



В сравнении с 2020 годом наблюдается ежегодный рост финансирования на оказание медицинских услуг. Так, например, если в 2020 году фактическое исполнение составило 43,9 млрд. тенге, то в 2022 году эта сумма выросла на 150% и составила 66,2 млрд. тенге.



Благодаря внедрению системы обязательного социального медицинского страхования увеличилось финансирование медицинской помощи для сельского населения Мангистауской области. Например, в 2020 году на стационарное лечение сельских жителей было предусмотрено более 2 млрд. тенге, из которых 668,2 млн. тенге – по ОСМС. По итогам 2022 года стоимость услуг в стационарных и стационарозамещающих условиях, оказанных сельскими медорганизациями области по ГОБМП и ОСМС, составила 3 млрд. тенге.