Житель Актау пожаловался на работу автобуса маршрута №3А без кондуктора

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В рубрике «Народные новости» пользователь сайта lada.kz пожаловался на работу автобуса маршрута №3А без кондуктора.
- Сталкиваюсь с данной ситуацией не в первый раз, но решил написать только сейчас. Законны ли действия перевозчика, а именно отсутствие кондуктора на маршруте 3А по отношению к пассажирам. Всё очень плохо, когда «час пик», так как водитель открывает только переднею дверь, через которую выходят пассажиры и только потом, когда все вышли, заходят новые пассажиры, - пожаловался житель Актау.
В ТОО «КаспийАвтопарк» принесли извинения пассажирам за временные неудобства.
- По указанному маршруту пришлось работать без кондуктора. Человек не вышел в смену. В настоящее время принимается новый кондуктор. Приносит свои извинения за временные неудобства, - сообщает руководство ТОО «КаспийАвтопарк».
- Сталкиваюсь с данной ситуацией не в первый раз, но решил написать только сейчас. Законны ли действия перевозчика, а именно отсутствие кондуктора на маршруте 3А по отношению к пассажирам. Всё очень плохо, когда «час пик», так как водитель открывает только переднею дверь, через которую выходят пассажиры и только потом, когда все вышли, заходят новые пассажиры, - пожаловался житель Актау.
В ТОО «КаспийАвтопарк» принесли извинения пассажирам за временные неудобства.
- По указанному маршруту пришлось работать без кондуктора. Человек не вышел в смену. В настоящее время принимается новый кондуктор. Приносит свои извинения за временные неудобства, - сообщает руководство ТОО «КаспийАвтопарк».
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