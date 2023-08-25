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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:33

Просмотров: 497

Житель Актау пожаловался на работу автобуса маршрута №3А без кондуктора

Житель Актау пожаловался на автобус маршрута №3А без кондуктора. По его словам, пассажиров приходится обслуживать водителю, что может создать неблагоприятную ситуацию. В ТОО «КаспийАвтопарк» принесли извинения пассажирам за временные неудобства.

Иллюстративное фото
В рубрике «Народные новости» пользователь сайта lada.kz пожаловался на работу автобуса маршрута №3А без кондуктора.

- Сталкиваюсь с данной ситуацией не в первый раз, но решил написать только сейчас. Законны ли действия перевозчика, а именно отсутствие кондуктора на маршруте 3А по отношению к пассажирам. Всё очень плохо, когда «час пик», так как водитель открывает только переднею дверь, через которую выходят пассажиры и только потом, когда все вышли, заходят новые пассажиры, - пожаловался житель Актау.

В ТОО «КаспийАвтопарк» принесли извинения пассажирам за временные неудобства.

- По указанному маршруту пришлось работать без кондуктора. Человек не вышел в смену. В настоящее время принимается новый кондуктор. Приносит свои извинения за временные неудобства, - сообщает руководство ТОО «КаспийАвтопарк».



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