ЦОНы и СпецЦОН в Мангистау не будут работать 30 августа

В пресс-службе «Правительство для граждан» сообщили об изменении графика работы.



Центры обслуживания населения, включая специализированный, не будут принимать граждан 30 августа.



- ЦОНы возобновят работу 31 августа. Они будут принимать граждан по обычному графику, - отметили в пресс-службе.



Напомним, что в обычном режиме ЦОНы работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Дежурные Центры обслуживания населения работают в будни с 9:00 до 20:00 и в субботу с 9:00 до 13:00.