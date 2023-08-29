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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 13:40

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Актау стал популярным направлением у российских туроператоров

По данным российских туроператоров, Казахстан вышел на третье место по продажам пакетных туров после Беларуси и Узбекистана. Причем, самым популярным в нашей стране стало направление на Каспийском побережье.

Фото из доступных источников
Как отмечают туроператоры - члены Российского союза туриндустрии (РСТ), популярность путешествий в этом году в страны СНГ заметно выросла в условиях ограниченного авиасообщения с Европой.

- Летом Казахстан был практически массовым направлением, так как у туроператоров были блоки мест в Актау с отдыхом в отеле Rixos Water World Aktau 5* на берегу Каспийского моря. Каспийское побережье остается популярным и осенью, так как там реально бархатный сезон. Но одновременно появились запросы и на экскурсионные туры в Астану, Алматы, плюс мы сейчас разрабатываем интересные программы, например, отдых в горах. На них тоже есть спрос, - сообщила директор по связям с общественностью компании «Интурист» Дарья Домостроева.

В лидерах у российских туроператоров и Беларусь, куда отправляются на сити-туры или в санатории. Также популярные направления - Узбекистан, Азербайджан, Армения, Кыргызстан и Грузия. Речь идёт именно о пакетных турах.



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