В Актау планируется построить восемь школ: большинство появятся в «новых» микрорайонах

Согласно утвержденным проектам, новые школы должны построить в 38, 37, 23, 20, 17 и 16 микрорайонах, на территории жилого комплекса «Рауан» и села Умирзак. Строительство шести из 8 названных школ, как сообщил Нуртас Сали, началось уже в этом году.



Также в 2024 году предусмотрено строительство еще двух школ на 4000 мест.



Заказчиком строительства школ в 37 и 38 микрорайонах является АО «Самрук-Казына Констракшн».



- Уважаемые учителя, участники собрания! Поздравляю всех с Днем Конституции, юбилеями области и города. За эти годы жители Казахстана, в том числе педагоги, усердно трудились, чтобы мы могли стать развитой страной. В этом году, в соответствии с ростом числа иммигрантов и демографическим ростом нашего региона, школы № 1, 16, 17 перейдут на обучение в три смены. В 18 и 19а микрорайонах, где ведется строительство школ, к концу года планируется сдать две школы на 1200 мест, - сказал заместитель акима города Актау Нуртас Сали.



На совещании также были обсуждены вопросы устранения дефицита тепла, снижения износа тепловых сетей и обеспечения качественного обслуживания школ в отопительный период. С этой целью заместитель акима города Нуртас Сали поручил соответствующим службам обеспечить полную готовность всех школ города к новому учебному году.