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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 08:37

Просмотров: 12

Нурлан Ногаев поздравил жителей Мангистау с Днем Конституции

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев поздравил жителей региона со знаменательным государственным праздником - Днем Конституции. Поздравление было опубликовано на страницах акимата области в социальных сетях.

Иллюстративное фото
Глава региона отметил значимость этого праздника.

- Уважаемые жители и гости Мангистауской области! Поздравляем вас со знаменательным государственным праздником - Днем Конституции Республики Казахстан! Большое значение в нашей истории имеет Конституция, которая была принята 30 августа 1995 года. Этот день стал одним из самых значимых для нашей страны, ведь Конституция — это опора политической стабильности и общественного соглашения, - сказал аким области.

Нурлан Ногаев также отметил, что Конституция обеспечивает мир и стабильность народа Казахстана.

- Благодаря беспрерывному соблюдению закона наша конституция укрепляет основы нашего государства, обеспечивает мир и стабильность для нашего народа. Большой гордостью является то, что наша страна стала родиной для более чем ста национальностей, например, толерантности и согласия. Прошлый год важного события - 5 июня состоялся успешный референдум о поправках в Конституцию, проведенный по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Эти изменения значительно перестроили основы нашего государства и дали новый импульс развитию всего общества. Таким образом, мы вступили на этап нового развития, полного роста и возможностей. Сердечно поздравляю вас с этим важным праздником еще раз! От всего сердца желаю здоровья, мирной и благополучной жизни!, - сказал аким Мангистауской области Нурлан Ногаев.



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