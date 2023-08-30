В Мангистауской областной больнице появилась возможность пройти курс химиотерапии

Пациентам с острым лейкозом теперь не нужно ездить в Алматы или Астану. Курс химиотерапии теперь можно пройти в МОМБ.



По словам врача-гематолога медицинского учреждения Назиры Сагымбековой, на сегодняшний день были приняты четыре пациента.



- Острый лейкоз потому и острый, что протекает стремительно. Если вовремя его не распознать и не начать массированного, адекватного лечения, то конец может быть самым печальным. А для лечения нужны не только самые современные препараты и методики, но и особые условия. К нам пациенты в основном попадают экстренно. Самому молодому пациенту - 27 лет, самому старшему - 65 лет. До этого в нашей больнице проводилась только диагностика, затем пациенты получали направление на лечение в Астану и Алматы. Сейчас мы проводим лечение пациентов здесь, в Актау. Кандидаты на трансплантацию получают уже направление в Астану, - пояснила Назира Жумабайкызы.