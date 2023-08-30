Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 30 Августа
+20...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 461.44 KZT
  • €1 = 498.96 KZT
  • 1 RUB = 4.83 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 11:27

Просмотров: 297

В Мангистауской областной больнице появилась возможность пройти курс химиотерапии

Подобный вид лечения уже получили четыре жителя региона. Об этом сообщили в пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной больнице (МОМБ).

Иллюстративное фото с сайта new.nmicr.ru
Пациентам с острым лейкозом теперь не нужно ездить в Алматы или Астану. Курс химиотерапии теперь можно пройти в МОМБ.

По словам врача-гематолога медицинского учреждения Назиры Сагымбековой, на сегодняшний день были приняты четыре пациента.

- Острый лейкоз потому и острый, что протекает стремительно. Если вовремя его не распознать и не начать массированного, адекватного лечения, то конец может быть самым печальным. А для лечения нужны не только самые современные препараты и методики, но и особые условия. К нам пациенты в основном попадают экстренно. Самому молодому пациенту - 27 лет, самому старшему - 65 лет. До этого в нашей больнице проводилась только диагностика, затем пациенты получали направление на лечение в Астану и Алматы. Сейчас мы проводим лечение пациентов здесь, в Актау. Кандидаты на трансплантацию получают уже направление в Астану, - пояснила Назира Жумабайкызы.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика