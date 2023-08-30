СМИ: В Мангистауской области может возникнуть дефицит сжиженного газа в сентябре

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Как сообщает Caravan.kz, в последние дни ощущалась нехватка газа в Мангистауской области, что связывают с аварией на МАЭК. Большинство автогазозаправочных станций простаивало ввиду отсутствия голубого топлива, а на работающих скапливались очереди.
Нурлан Турикпенбаев, владелец ТОО «LPG Trade», считает, что такая ситуация сохранится в ближайшее время.
Согласно плану поставок министерства энергетики, для Мангистауской области выделяется 17-18 тысяч тонн голубого топлива ежемесячно. Потребность региона в сжиженном газе составляет около 20 тысяч тонн, 80 процентов из которых покрывает ТОО «Казахский ГПЗ» Жанаозена, а остальное – Атырауский НПЗ.
Дефицит в 2-3 тысячи тонн в последние месяцы покрывался за счет поставок газа, приобретенного двумя компаниями («TanaGasCom» и «LPG Trade») у ТОО «Тенгизшевройл» по коммерческим ценам.
Как отмечает Нурлан Турикпенбаев, после аварии на МАЭК от снабжения в первую очередь отключили нефтегазодобывающие предприятия. Уменьшение объемов поступления попутного газа не могло не сказаться на выработке сжиженного газа ТОО «Казахский ГПЗ». По мнению специалистов, после остановки скважин на восстановление режима добычи и выработки сжиженного газа заводом потребуется около 20 дней.
- Вызывает беспокойство вероятный дефицит газа в сентябре. Из заявленных на тендер ТШО двумя вышеуказанными компаниями 3500 тонн подтверждена со стороны ТШО заявка только на 500 тонн. Поэтому в следующем месяце вероятен дефицит газа порядка тех же трех тысяч тонн. В связи с этим мы проинформировали министерство энергетики и акимат Мангистауской области о текущей ситуации и просили выделить дополнительные объемы сжиженного газа на сентябрь текущего года, - заявил предприниматель.
О снижении выработки сжиженного нефтяного газа сообщила и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC), работающая в Актюбинской области. Компания 4 августа передала своим партнерам, что ГПЗ-3 Жанажолского нефтегазоперерабатывающего комплекса (НГК) снижает выработку сжиженного газа, из-за чего в августе завод снизит поставку газа по железной дороге на 20 процентов.
Затем в компании сообщили, что на всём Жанажолском НГК начинается капитальный ремонт с полной остановкой производства. С 7 по 17 сентября завод не будет отгружать СНГ по железной дороге. И с 18 по 22 сентября – автотранспортом. Вследствие этого, всем порекомендовали создать запасы газа на указанный период.
Таким образом, остановка двух крупнейших производств СНГ создала дефицит газа минимум до октября.
Нурлан Турикпенбаев, владелец ТОО «LPG Trade», считает, что такая ситуация сохранится в ближайшее время.
Согласно плану поставок министерства энергетики, для Мангистауской области выделяется 17-18 тысяч тонн голубого топлива ежемесячно. Потребность региона в сжиженном газе составляет около 20 тысяч тонн, 80 процентов из которых покрывает ТОО «Казахский ГПЗ» Жанаозена, а остальное – Атырауский НПЗ.
Дефицит в 2-3 тысячи тонн в последние месяцы покрывался за счет поставок газа, приобретенного двумя компаниями («TanaGasCom» и «LPG Trade») у ТОО «Тенгизшевройл» по коммерческим ценам.
Как отмечает Нурлан Турикпенбаев, после аварии на МАЭК от снабжения в первую очередь отключили нефтегазодобывающие предприятия. Уменьшение объемов поступления попутного газа не могло не сказаться на выработке сжиженного газа ТОО «Казахский ГПЗ». По мнению специалистов, после остановки скважин на восстановление режима добычи и выработки сжиженного газа заводом потребуется около 20 дней.
- Вызывает беспокойство вероятный дефицит газа в сентябре. Из заявленных на тендер ТШО двумя вышеуказанными компаниями 3500 тонн подтверждена со стороны ТШО заявка только на 500 тонн. Поэтому в следующем месяце вероятен дефицит газа порядка тех же трех тысяч тонн. В связи с этим мы проинформировали министерство энергетики и акимат Мангистауской области о текущей ситуации и просили выделить дополнительные объемы сжиженного газа на сентябрь текущего года, - заявил предприниматель.
О снижении выработки сжиженного нефтяного газа сообщила и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC), работающая в Актюбинской области. Компания 4 августа передала своим партнерам, что ГПЗ-3 Жанажолского нефтегазоперерабатывающего комплекса (НГК) снижает выработку сжиженного газа, из-за чего в августе завод снизит поставку газа по железной дороге на 20 процентов.
Затем в компании сообщили, что на всём Жанажолском НГК начинается капитальный ремонт с полной остановкой производства. С 7 по 17 сентября завод не будет отгружать СНГ по железной дороге. И с 18 по 22 сентября – автотранспортом. Вследствие этого, всем порекомендовали создать запасы газа на указанный период.
Таким образом, остановка двух крупнейших производств СНГ создала дефицит газа минимум до октября.