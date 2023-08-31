Личный автомобиль «Жигули»: видео с акимом Жанаозена рассмешило пользователей социальных сетей

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В соцсетях обсуждают интервью с акимом Жанаозена. Ответ Айбека Косуакова на вопрос по поводу наличия собственного автомобиля рассмешил пользователей.
По словам акима, у него есть собственный автомобиль «Жигули», но он находится в Актау.
Аким отметил, что на данном автомобиле не ездит. Какой именно марки ВАЗ Vesta или ВАЗ Granta, Айбек Косуаков ответить не смог.
Видео с ответом акима разлетелось в соцсетях.
Напомним, журналист Асхат Ниязов опубликовал новый выпуск программы «Обожаю» на Yotube-канале, посвященный Жанаозену. Асхат Ниязов встретился с акимом Жанаозена Айбеком Косуаковым и спросил у него о ситуации со взрывом в жилом доме, в котором погибли 6 человек.
По словам акима, у него есть собственный автомобиль «Жигули», но он находится в Актау.
Аким отметил, что на данном автомобиле не ездит. Какой именно марки ВАЗ Vesta или ВАЗ Granta, Айбек Косуаков ответить не смог.
Видео с ответом акима разлетелось в соцсетях.
Напомним, журналист Асхат Ниязов опубликовал новый выпуск программы «Обожаю» на Yotube-канале, посвященный Жанаозену. Асхат Ниязов встретился с акимом Жанаозена Айбеком Косуаковым и спросил у него о ситуации со взрывом в жилом доме, в котором погибли 6 человек.