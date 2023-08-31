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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:27

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Стоимость сахара в Мангистау снизилась на 14,1 процента за год

По сравнению с июлем прошлого года сахар в стране подешевел на 16,1 процента. Для сравнения: годом ранее было отмечено удорожание сразу на 86,6 процента к июлю 2021-го. Заметнее всего цены упали в Алматы на 22,2 процента за год. В Мангистауской области цена снизилась на 14,1 процента. Данные опубликовал портал Energyprom.kz.

Иллюстративное фото
По данным аналитиков, стоимость сахара снизилась во всех регионах РК. Заметнее всего цены упали в Алматы на 22,2 процента за год, а также в Жамбылской области на 21,5 процента и Западно-Казахстанской области на 21,2 процента.

В Мангистауской области цена снизилась на 14,1 процента.

Наименьшее удешевление наблюдалось в Астане (на 4,7 процента) и в Северо-Казахстанской области (на 6,7 процента в годовой динамике).

Стоимость сахара в Мангистау снизилась на 14,1 процента за год


По итогам июля 2023 года сахар в стране подешевел на 1,1 процента за месяц. В целом за текущий год цены на сахар в месячной динамике выросли лишь в июне: на незначительные 0,5 процента.

Для сравнения: по итогам июля прошлого года сахар подорожал на 6,1 процента за месяц, в июне 2022-го — на 12,8 процента, а самый заметный рост цен был отмечен в марте — сразу на 33,2 процента.

Заметим и зафиксируем: министр торговли и интеграции Серик Жумангарин, по сообщению tengrinews.kz, заявил, что этой осенью подорожания сахара не предвидится, а если оно и будет, то будет связано с внешними факторами, никак не зависящими от казахстанского рынка.

Интересное наблюдение: в целом сахар подешевел, а вот внутри товарных категорий ситуация различается. В то время как сахар-песок по итогам июля 2023 года подешевел на 17,4 процента за год, сахар-рафинад, наоборот, вырос в цене на 18,8 процента.

Для сравнения: годом ранее сахар-песок демонстрировал удорожание на 87,3 процента, а рафинад — на 69,7 процента.

Напомним, в прошлом году разыгрался «сахарный кризис». Жители Актау сообщали об отсутствии сахара как в крупных супермаркетах, так и в мелких продуктовых магазинах. А если он и имеется на прилавках, то по завышенной цене.



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