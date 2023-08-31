Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 31 Августа
+21...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 459.69 KZT
  • €1 = 499.82 KZT
  • 1 RUB = 4.77 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:45

Просмотров: 762

Финансовый эксперт: У нас полстраны как Жанаозен, полстраны как Экибастуз, а кабмин всё время в шоке

В Казахстане полстраны как Жанаозен, полстраны как Экибастуз, а правительство всё время в шоке, считает финансовый консультант Расул Рысмамбетов, передаёт КазТАГ.

Фото из открытого источника
Финансовый консультант Расул Рысмамбетов в интервью рассказал журналисту Асету Матаеву, что перед «новым» Казахстаном стоит задача вернуть себе землю, заводы, шахты, скважины... или страна продолжит жить по старым законам. И тогда Казахстан может превратиться в один большой Жанаозен.

- Возвращаясь к Алматы, я не знаю, что дальше будет с городом, но я также не знаю, что будет с Астаной, Туркестаном, Актау, где тоже скоро будут проблемы с водой, а Мангистау это сплошная проблемная вода, и Каспий отступает, и с опреснением они не могут решиться, сколько им нужно. У нас начинаются семилетние засухи, здесь много вопросов, эти вопросы стоят перед следующим премьером. Нынешний премьер – он очень пожарный премьер, потому что сразу как пришёл после пандемии, потом война и нынешнее правительство, постоянно находятся в шоке каком-то там, с утра приходят новые новости, то терминал, через который мы в Новороссийске экспортируем нефть, какие-то экологические вещи происходят. И все эти накопленные проблемы, технически, часть страны у нас как Жанаозен, часть как Экибастуз. Например, 22 ТЭЦ у нас в частных руках находятся. Я не знаю, что показал аудит, я как гражданин Казахстана, не знаю, что на этих ТЭЦ происходит, - сказал Расул Рысмамбетов.

Как обратил внимание Асет Матаев, последняя зима показала, что шесть-семь ТЭЦ были с большими проблемами.

- Я не хочу ничего говорить, но думаю, что этой зимой железобетонно будет какая-то авария на ТЭЦ, не специальная, просто уже ветхость есть. И как трубы прогнили, так и терпение у людей иссякло, - сказал эксперт.

- Может быть, одному из олигархов, которому там принадлежит ТЭЦ, стоит свою яхту продать и вложить эти деньги в ТЭЦ, а не брать у государства там, за Т1 продавать? - поинтересовался Асет Матаев.

- А я не знаю, почему государство купил за Т1? Кто пролоббировал это решение? - поинтересовался финансист.

- Еще и государство будет вкладываться, - отметил Асет Матаев.

- На Экибастуз выделили Т16 млрд, если вчера начали, то только к декабрю закончат. Вот к этим решениям у меня вопросы. Прозрачность принятия государственных решений часто оставляет желать лучшего. Я не понимаю, допустим, кто купил за Т1, почему купили, из каких расчётов, цифры? У нас есть такая Годунова, она все знает, все видит, понимает, председатель счетного комитета, к ее аудиторской палате есть вопросы, они часто не бизнесово подходят в проверке, допустим, но суть они улавливают верно, - сказал Расул Рысмамбетов.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика