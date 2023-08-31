Финансовый эксперт: У нас полстраны как Жанаозен, полстраны как Экибастуз, а кабмин всё время в шоке

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Финансовый консультант Расул Рысмамбетов в интервью рассказал журналисту Асету Матаеву, что перед «новым» Казахстаном стоит задача вернуть себе землю, заводы, шахты, скважины... или страна продолжит жить по старым законам. И тогда Казахстан может превратиться в один большой Жанаозен.
- Возвращаясь к Алматы, я не знаю, что дальше будет с городом, но я также не знаю, что будет с Астаной, Туркестаном, Актау, где тоже скоро будут проблемы с водой, а Мангистау это сплошная проблемная вода, и Каспий отступает, и с опреснением они не могут решиться, сколько им нужно. У нас начинаются семилетние засухи, здесь много вопросов, эти вопросы стоят перед следующим премьером. Нынешний премьер – он очень пожарный премьер, потому что сразу как пришёл после пандемии, потом война и нынешнее правительство, постоянно находятся в шоке каком-то там, с утра приходят новые новости, то терминал, через который мы в Новороссийске экспортируем нефть, какие-то экологические вещи происходят. И все эти накопленные проблемы, технически, часть страны у нас как Жанаозен, часть как Экибастуз. Например, 22 ТЭЦ у нас в частных руках находятся. Я не знаю, что показал аудит, я как гражданин Казахстана, не знаю, что на этих ТЭЦ происходит, - сказал Расул Рысмамбетов.
Как обратил внимание Асет Матаев, последняя зима показала, что шесть-семь ТЭЦ были с большими проблемами.
- Я не хочу ничего говорить, но думаю, что этой зимой железобетонно будет какая-то авария на ТЭЦ, не специальная, просто уже ветхость есть. И как трубы прогнили, так и терпение у людей иссякло, - сказал эксперт.
- Может быть, одному из олигархов, которому там принадлежит ТЭЦ, стоит свою яхту продать и вложить эти деньги в ТЭЦ, а не брать у государства там, за Т1 продавать? - поинтересовался Асет Матаев.
- А я не знаю, почему государство купил за Т1? Кто пролоббировал это решение? - поинтересовался финансист.
- Еще и государство будет вкладываться, - отметил Асет Матаев.
- На Экибастуз выделили Т16 млрд, если вчера начали, то только к декабрю закончат. Вот к этим решениям у меня вопросы. Прозрачность принятия государственных решений часто оставляет желать лучшего. Я не понимаю, допустим, кто купил за Т1, почему купили, из каких расчётов, цифры? У нас есть такая Годунова, она все знает, все видит, понимает, председатель счетного комитета, к ее аудиторской палате есть вопросы, они часто не бизнесово подходят в проверке, допустим, но суть они улавливают верно, - сказал Расул Рысмамбетов.
- Возвращаясь к Алматы, я не знаю, что дальше будет с городом, но я также не знаю, что будет с Астаной, Туркестаном, Актау, где тоже скоро будут проблемы с водой, а Мангистау это сплошная проблемная вода, и Каспий отступает, и с опреснением они не могут решиться, сколько им нужно. У нас начинаются семилетние засухи, здесь много вопросов, эти вопросы стоят перед следующим премьером. Нынешний премьер – он очень пожарный премьер, потому что сразу как пришёл после пандемии, потом война и нынешнее правительство, постоянно находятся в шоке каком-то там, с утра приходят новые новости, то терминал, через который мы в Новороссийске экспортируем нефть, какие-то экологические вещи происходят. И все эти накопленные проблемы, технически, часть страны у нас как Жанаозен, часть как Экибастуз. Например, 22 ТЭЦ у нас в частных руках находятся. Я не знаю, что показал аудит, я как гражданин Казахстана, не знаю, что на этих ТЭЦ происходит, - сказал Расул Рысмамбетов.
Как обратил внимание Асет Матаев, последняя зима показала, что шесть-семь ТЭЦ были с большими проблемами.
- Я не хочу ничего говорить, но думаю, что этой зимой железобетонно будет какая-то авария на ТЭЦ, не специальная, просто уже ветхость есть. И как трубы прогнили, так и терпение у людей иссякло, - сказал эксперт.
- Может быть, одному из олигархов, которому там принадлежит ТЭЦ, стоит свою яхту продать и вложить эти деньги в ТЭЦ, а не брать у государства там, за Т1 продавать? - поинтересовался Асет Матаев.
- А я не знаю, почему государство купил за Т1? Кто пролоббировал это решение? - поинтересовался финансист.
- Еще и государство будет вкладываться, - отметил Асет Матаев.
- На Экибастуз выделили Т16 млрд, если вчера начали, то только к декабрю закончат. Вот к этим решениям у меня вопросы. Прозрачность принятия государственных решений часто оставляет желать лучшего. Я не понимаю, допустим, кто купил за Т1, почему купили, из каких расчётов, цифры? У нас есть такая Годунова, она все знает, все видит, понимает, председатель счетного комитета, к ее аудиторской палате есть вопросы, они часто не бизнесово подходят в проверке, допустим, но суть они улавливают верно, - сказал Расул Рысмамбетов.
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