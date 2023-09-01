Специализированный суд по административным правонарушениям в Актау сменил адрес

В ведомстве сообщили, что с 29 августа 2023 года изменено месторасположение Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Актау Мангистауской области.



- Названный суд с указанной даты располагается по адресу: Актау, 24 микрорайон, здание № 3. Контактный номер: 8 702 26 20 272 «WhatsApp» - администратор судов специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Актау Мангистауской области Самендирова Назгүл, - говорится в сообщении пресс-службы суда.