Кабинет поддержки семьи появился в Актау

В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Мангистауской области с 1 сентября функционирует кабинет поддержки семьи.Кабинет оборудован детскими книжками, игрушками, техникой, мебелью.В нем созданы благоприятные условия для проведения психологами работы с детьми.Также в этом суде открылся кабинет примирения.