Кабинет поддержки семьи появился в Актау

Фото предоставили в областном суде
В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Мангистауской области с 1 сентября функционирует кабинет поддержки семьи.
Кабинет оборудован детскими книжками, игрушками, техникой, мебелью.
В нем созданы благоприятные условия для проведения психологами работы с детьми.
Также в этом суде открылся кабинет примирения.
Кабинет оборудован детскими книжками, игрушками, техникой, мебелью.
В нем созданы благоприятные условия для проведения психологами работы с детьми.
Также в этом суде открылся кабинет примирения.
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