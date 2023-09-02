Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 02 Сентября
+24...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 456.39 KZT
  • €1 = 495.09 KZT
  • 1 RUB = 4.74 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:33

Просмотров: 605

Должен ли наследник оплатить долги по налогу на транспорт

На вопрос налогоплательщиков ответили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.

Фото автора
В контакт-центр органов госдоходов (номер 1414, добавочный 3) ежедневно поступают звонки от граждан. Самым актуальным стал вопрос о том, должен ли наследник оплатить долги по налогу на транспортные средства?

- Хотели переоформить на себя машину, бывший владелец умер. Выяснилось, что у прежнего владельца остались долги - не оплачен налог на транспортное средство. Кто и как должен оплатить долг по налогу на него?, - задал вопрос местный житель.


В ведомстве ответили, что задолженность должна быть погашена наследником (наследниками) в пределах наследуемого имущества и пропорционально доле в наследстве на дату его получения.

- Погашение производится на сумму задолженности, которая образована на  день смерти физического лица или на дату объявления его умершим, если признан умершим и есть соответствующее решение суда. Пеня за несвоевременную оплату рассчитывается и оплачивается до даты смерти физического лица, - объяснили в департаменте государственных доходов.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика