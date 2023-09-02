Должен ли наследник оплатить долги по налогу на транспорт

- Хотели переоформить на себя машину, бывший владелец умер. Выяснилось, что у прежнего владельца остались долги - не оплачен налог на транспортное средство. Кто и как должен оплатить долг по налогу на него?, - задал вопрос местный житель.

- Погашение производится на сумму задолженности, которая образована на день смерти физического лица или на дату объявления его умершим, если признан умершим и есть соответствующее решение суда. Пеня за несвоевременную оплату рассчитывается и оплачивается до даты смерти физического лица, - объяснили в департаменте государственных доходов.

В контакт-центр органов госдоходов (номер 1414, добавочный 3) ежедневно поступают звонки от граждан. Самым актуальным стал вопрос о том, должен ли наследник оплатить долги по налогу на транспортные средства?В ведомстве ответили, что задолженность должна быть погашена наследником (наследниками) в пределах наследуемого имущества и пропорционально доле в наследстве на дату его получения.