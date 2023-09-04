Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 04 Сентября
+25...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 456.39 KZT
  • €1 = 495.09 KZT
  • 1 RUB = 4.74 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:44

Просмотров: 50

Завод в Актау исследует возможность производства авиакеросина

Для увеличения корзины выпускаемых продуктов ТОО СП «Caspi Bitum» исследует возможность производства авиакеросина (в том числе и марки Jet А-1), мощностью в 75 тысяч тонн в год, сообщила пресс-служба АО НК «КазМунайГаз».

Фото предоставила пресс-служба АО НК «КазМунайГаз»
Актауский битумный завод посетил глава АО НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев. Темой встречи стал проект увеличения перерабатывающей мощности завода до 1,5 миллионов тонн нефти в год.

- На текущий момент Нанкинским проектным нефтехимическим институтом (NJPEC) завершается проведение технического аудита, сформирован детальный график работ и предоставлены варианты модернизации. Кроме того, по согласованию с китайской стороной предварительно определена подрядная организация и схема финансирования проекта. Также на сегодняшний день во исполнение поручения Правительства предприятие заключило договор на разработку проекта под расширение резервуарного парка хранения битума (жидкого) с девяти до 29 тысяч кубометров. Помимо этого для увеличения корзины выпускаемых продуктов исследуется возможность производства авиакеросина (в том числе и марки Jet А-1) мощностью в 75 тысяч тонн в год, - сообщила пресс-служба нацкомпании.

«Caspi Bitum» по производству дорожного битума был запущен в эксплуатацию в 2013 году с годовой мощностью по переработке нефти в один миллион тонн. Расширение перерабатывающей мощности завода до 1,5 миллионов тонн нефти в год позволит увеличить производство дорожного битума на предприятии до 750 тысяч тонн в год, говорят в компании.

Напомним, «Caspi Bitum» планировали проверить после обращения костанайских подрядчиков. В области год назад наблюдалась нехватка битума, которая поставила под угрозу срыва ремонт почти 500 километров дорог. Тем временем, казахстанские нефтеперерабатывающие заводы отправляли битум на экспорт.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика