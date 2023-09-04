Завод в Актау исследует возможность производства авиакеросина

Фото предоставила пресс-служба АО НК «КазМунайГаз»
Актауский битумный завод посетил глава АО НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев. Темой встречи стал проект увеличения перерабатывающей мощности завода до 1,5 миллионов тонн нефти в год.
- На текущий момент Нанкинским проектным нефтехимическим институтом (NJPEC) завершается проведение технического аудита, сформирован детальный график работ и предоставлены варианты модернизации. Кроме того, по согласованию с китайской стороной предварительно определена подрядная организация и схема финансирования проекта. Также на сегодняшний день во исполнение поручения Правительства предприятие заключило договор на разработку проекта под расширение резервуарного парка хранения битума (жидкого) с девяти до 29 тысяч кубометров. Помимо этого для увеличения корзины выпускаемых продуктов исследуется возможность производства авиакеросина (в том числе и марки Jet А-1) мощностью в 75 тысяч тонн в год, - сообщила пресс-служба нацкомпании.
«Caspi Bitum» по производству дорожного битума был запущен в эксплуатацию в 2013 году с годовой мощностью по переработке нефти в один миллион тонн. Расширение перерабатывающей мощности завода до 1,5 миллионов тонн нефти в год позволит увеличить производство дорожного битума на предприятии до 750 тысяч тонн в год, говорят в компании.
Напомним, «Caspi Bitum» планировали проверить после обращения костанайских подрядчиков. В области год назад наблюдалась нехватка битума, которая поставила под угрозу срыва ремонт почти 500 километров дорог. Тем временем, казахстанские нефтеперерабатывающие заводы отправляли битум на экспорт.
- На текущий момент Нанкинским проектным нефтехимическим институтом (NJPEC) завершается проведение технического аудита, сформирован детальный график работ и предоставлены варианты модернизации. Кроме того, по согласованию с китайской стороной предварительно определена подрядная организация и схема финансирования проекта. Также на сегодняшний день во исполнение поручения Правительства предприятие заключило договор на разработку проекта под расширение резервуарного парка хранения битума (жидкого) с девяти до 29 тысяч кубометров. Помимо этого для увеличения корзины выпускаемых продуктов исследуется возможность производства авиакеросина (в том числе и марки Jet А-1) мощностью в 75 тысяч тонн в год, - сообщила пресс-служба нацкомпании.
«Caspi Bitum» по производству дорожного битума был запущен в эксплуатацию в 2013 году с годовой мощностью по переработке нефти в один миллион тонн. Расширение перерабатывающей мощности завода до 1,5 миллионов тонн нефти в год позволит увеличить производство дорожного битума на предприятии до 750 тысяч тонн в год, говорят в компании.
Напомним, «Caspi Bitum» планировали проверить после обращения костанайских подрядчиков. В области год назад наблюдалась нехватка битума, которая поставила под угрозу срыва ремонт почти 500 километров дорог. Тем временем, казахстанские нефтеперерабатывающие заводы отправляли битум на экспорт.
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