Когда завершается срок сдачи декларации в Мангистау

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В ведомстве сообщили, что 15 сентября этого года завершается срок сдачи декларации второго этапа всеобщего декларирования в электронном виде.
Декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00) впервые должны представить штатные работники государственных учреждений, бюджетных организаций и субъектов квазигосударственного сектора, а также их супруги.
При этом физические лица, оказывающие услуги по договору гражданско-правового характера, то есть не являющиеся штатными работниками таких организаций, не представляют декларацию в 2023 году.
Физическим лицом декларация представляется по месту жительства (прописки).
Декларацию можно предоставить с помощью сервисов «Кабинет налогоплательщика» (cabinet.salyk.kz), портал «электронного правительства» (egov.kz) и через мобильное приложение e-Salyq Аzamat, еGov mobile, Halyk.
Декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00) впервые должны представить штатные работники государственных учреждений, бюджетных организаций и субъектов квазигосударственного сектора, а также их супруги.
При этом физические лица, оказывающие услуги по договору гражданско-правового характера, то есть не являющиеся штатными работниками таких организаций, не представляют декларацию в 2023 году.
Физическим лицом декларация представляется по месту жительства (прописки).
Декларацию можно предоставить с помощью сервисов «Кабинет налогоплательщика» (cabinet.salyk.kz), портал «электронного правительства» (egov.kz) и через мобильное приложение e-Salyq Аzamat, еGov mobile, Halyk.
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