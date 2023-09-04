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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:51

Просмотров: 340

Забавы ради? Висящие кроссовки на проводах в Актау вызвали вопрос

Пользователи Lada.kz прислали фотографии обуви, висящей на проводах. В ГКП «АУЭС» отреагировали на шалость.

Фото жителей 2 микрорайона
По словам жителей 2 микрорайона, две пары кроссовок с недавних пор «красуются» на электрических проводах у дома №8.

- Это что, новая «традиция»? Давно такого не встречали, - говорят жители 2 микрорайона.


Забавы ради? Висящие кроссовки на проводах в Актау вызвали вопрос


В ГКП «АУЭС» сообщили, что их сотрудники снимут эту обувь.

Исходя из информации в Сети, «традиция» с повешением кроссовок сложилась еще в США в кварталах гетто.

Там ритуал с подвешенными кроссовками по смысловой нагрузке схож с идеей оставлять граффити на стенах. То есть, закинув обувь на провода, люди обозначали тем самым, что здесь побывал кто-то и оставил след после себя.

В разных странах имеются свои версии на этот счёт.

В Колумбии, к примеру, жители считают, что это поможет вылечить ребёнка. В Гватемале так отпугивают летучих мышей. В Венесуэле это знак того, что скоро хозяин старых повешенных кроссовок приобретёт новые. Испанцы пытаются этим вызвать дождь. В Америке же жители бедных районов закидывают обувь на провода, тем самым презирая «подачки» от государства.



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Комментарии ( 1 )

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Тина (Посетители) Сегодня, 09:39
а еще так обозначают места,где наркотой торгуют

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
 

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