Забавы ради? Висящие кроссовки на проводах в Актау вызвали вопрос

- Это что, новая «традиция»? Давно такого не встречали, - говорят жители 2 микрорайона.

По словам жителей 2 микрорайона, две пары кроссовок с недавних пор «красуются» на электрических проводах у дома №8.В ГКП «АУЭС» сообщили, что их сотрудники снимут эту обувь.Исходя из информации в Сети, «традиция» с повешением кроссовок сложилась еще в США в кварталах гетто.Там ритуал с подвешенными кроссовками по смысловой нагрузке схож с идеей оставлять граффити на стенах. То есть, закинув обувь на провода, люди обозначали тем самым, что здесь побывал кто-то и оставил след после себя.В разных странах имеются свои версии на этот счёт.В Колумбии, к примеру, жители считают, что это поможет вылечить ребёнка. В Гватемале так отпугивают летучих мышей. В Венесуэле это знак того, что скоро хозяин старых повешенных кроссовок приобретёт новые. Испанцы пытаются этим вызвать дождь. В Америке же жители бедных районов закидывают обувь на провода, тем самым презирая «подачки» от государства.